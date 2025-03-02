Премьер Нидерландов рассказал, когда продолжат обсуждение безопасности Украины

Европейские лидеры продолжат обсуждение безопасности Украины во время следующей встречи. Она состоится уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Нидерландов Дика Шуфа.

"Безопасность Украины - в интересах всей Европы, а следовательно, и Нидерландов. Поэтому объединенная Европа важна как никогда. Мы должны играть большую роль в обеспечении безопасности на нашем континенте", - подчеркнул Шуф.

Он отметил, что для этого есть несколько важных вещей:

неизменная поддержка Украины, что позволит ей вести переговоры с как можно более сильной позиции и таким образом достичь длительного мира.

европейский план надежных гарантий безопасности для защиты нашего континента - включая Украину - и сдерживания дальнейшей российской агрессии.

Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, в том числе путем укрепления европейской обороны.

"Хорошие трансатлантические отношения здесь также незаменимы", - отметил премьер.

Он добавил, что был рад приехать на саммит европейских лидеров в Лондон и обсудить этот вопрос с коллегами из ЕС и за его пределами.

"Мы должны сделать это вместе. В следующий четверг мы продолжим разговор в Брюсселе на внеочередном заседании Европейского Совета", - добавил он.