Премьер-министры Польши и Японии договорились ввести новые санкции против РФ
Премьер-министр Японии Фумио Кишида и его польский коллега Матеуш Моравецкий договорились совместно усилить поддержку Украины и ввести новые санкции против РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.
"Принимая во внимание растущую нагрузку на Польшу из-за продолжительного вторжения РФ в Украину, Япония предложит свою помощь. Токи обычно оказывает помощь развивающимся странам, которой Польша больше не является, но японское правительство делает особое исключение", - заявил Кишида.
Он также подчеркнул, что для стран-единомышленников, таких как Япония и Польша, крайне важно оставаться едиными в своей поддержке Украины и в дальнейшем введении санкций против России.
По словам японского премьера, его страна заинтересована в установлении более тесных связей с региональными альянсами в Центральной и Восточной Европе, такими как Вышеградская группа, в которую входит Польша, Чешская Республика, Словакия и Венгрия, а также со странами, участвующими в экономической инициативе "Три моря".
Напомним, 21 марта глава правительства Японии Фумио Кишида находился с визитом в Украине. Он уже успел побывать в Буче и провел переговоры с Владимиром Зеленским.
Также японский премьер-министр заявил, что Токио выделит 30 миллионов долларов для закупки Украине нелетального вооружения.
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