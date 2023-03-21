Зеленский встретился с премьером Японии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

"Рад приветствовать в Киеве премьер-министра Японии Фумио Кишиду - действительно сильного защитника международного порядка и давнего друга Украины", - сказал Зеленский.

По словам президента, Кишида прибыл в Украину именно в то время, когда важно активизировать глобальное лидерство для защиты целей и принципов Устава ООН и международной безопасности в целом.

Напомним, ранее стало известно, что премьер Японии сегодня, 21 марта, прибыл в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Кишида уже посетил Бучу и увидел последствия зверств россиян.

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