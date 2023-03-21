ua ru
Вт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский встретился с премьером Японии

Новина українською →
Украина, Вторник 21 марта 2023 18:57
Зеленский встретился с премьером Японии Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com navy.mil.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 21 марта, президент Украины Владимир Зеленский встретился с японским премьер-министром Фумио Кишидом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

"Рад приветствовать в Киеве премьер-министра Японии Фумио Кишиду - действительно сильного защитника международного порядка и давнего друга Украины", - сказал Зеленский.

По словам президента, Кишида прибыл в Украину именно в то время, когда важно активизировать глобальное лидерство для защиты целей и принципов Устава ООН и международной безопасности в целом.

Напомним, ранее стало известно, что премьер Японии сегодня, 21 марта, прибыл в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Кишида уже посетил Бучу и увидел последствия зверств россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Япония
NEWS
Обучение украинских пилотов на западных истребителях может занять полгода, - генерал
Обучение украинских пилотов на западных истребителях может занять полгода, - генерал
DAILY
Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе