ua ru
Вт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Премьер Японии посетил Бучу и увидел последствия зверств россиян

Новина українською →
Буча, Вторник 21 марта 2023 16:02
Премьер Японии посетил Бучу и увидел последствия зверств россиян Фото: Фумио Кисида, премьер Японии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время своего визита в Украину посетил Бучу. Он увидел последствия зверств россиян в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отмечает издание, он премьер возложил цветы возле церкви в Буче, где хоронили мирных жителей, убитых россиянами.

"Я возмущен этой жестокостью. Я представляю японских граждан, чтобы выразить соболезнования тем, кто потерял свои жизни", - отметил Кисида.

Также он заверил, что Япония продолжит прилагать все усилия для поддержки Украины в восстановлении мира.

Напомним, ранее стало известно, что премьер Японии сегодня, 21 марта, прибыл в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония Буча Война России против Украины
NEWS
Обучение украинских пилотов на западных истребителях может занять полгода, - генерал
Обучение украинских пилотов на западных истребителях может занять полгода, - генерал
DAILY
Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе