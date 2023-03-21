Премьер Японии посетил Бучу и увидел последствия зверств россиян
Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время своего визита в Украину посетил Бучу. Он увидел последствия зверств россиян в городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как отмечает издание, он премьер возложил цветы возле церкви в Буче, где хоронили мирных жителей, убитых россиянами.
"Я возмущен этой жестокостью. Я представляю японских граждан, чтобы выразить соболезнования тем, кто потерял свои жизни", - отметил Кисида.
Также он заверил, что Япония продолжит прилагать все усилия для поддержки Украины в восстановлении мира.
Напомним, ранее стало известно, что премьер Японии сегодня, 21 марта, прибыл в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским.
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