Премьер Японии посетил Бучу и увидел последствия зверств россиян

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время своего визита в Украину посетил Бучу. Он увидел последствия зверств россиян в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как отмечает издание, он премьер возложил цветы возле церкви в Буче, где хоронили мирных жителей, убитых россиянами.

"Я возмущен этой жестокостью. Я представляю японских граждан, чтобы выразить соболезнования тем, кто потерял свои жизни", - отметил Кисида.

Также он заверил, что Япония продолжит прилагать все усилия для поддержки Украины в восстановлении мира.