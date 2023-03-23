Прем'єр-міністри Польщі та Японії домовилися запровадити нові санкції проти РФ

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида та його польський колега Матеуш Моравецький домовилися спільно посилити підтримку України та запровадити нові санкції проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

"Зважаючи на навантаження на Польщу, що росте, через тривале вторгнення РФ в Україну, Японія запропонує свою допомогу. Струми зазвичай надає допомогу країнам, що розвиваються, якої Польща більше не є, але японський уряд робить особливий виняток", - заявив Кішида.

Він також наголосив, що для країн-однодумців, таких як Японія та Польща, вкрай важливо залишатися єдиними у своїй підтримці України та надалі введення санкцій проти Росії.

За словами японського прем'єра, його країна зацікавлена у встановленні тісніших зв'язків з регіональними альянсами в Центральній та Східній Європі, такими як Вишеградська група, до якої входять Польща, Чеська Республіка, Словаччина та Угорщина, а також з країнами, які беруть участь в економічній ініціативі "Три моря".