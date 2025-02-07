Каллас об отсоединении стран Балтии от БРЕЛЛ: конец энергетическому шантажу России

Фото: Кая Каллас, высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности (flickr.com/photos.valstskanceleja)

Российская Федерация (РФ) больше не может использовать энергетику в качестве инструмента шантажа. Уже в эту субботу Латвия, Литва и Эстония должны отсоединить свои электросети от Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Каю Каллас, которую цитирует LRT.