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Каллас об отсоединении стран Балтии от БРЕЛЛ: конец энергетическому шантажу России

Пятница 07 февраля 2025 13:20
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Каллас об отсоединении стран Балтии от БРЕЛЛ: конец энергетическому шантажу России Фото: Кая Каллас, высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности (flickr.com/photos.valstskanceleja)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) больше не может использовать энергетику в качестве инструмента шантажа. Уже в эту субботу Латвия, Литва и Эстония должны отсоединить свои электросети от Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Каю Каллас, которую цитирует LRT.

По словам Каллас, отключение стран Балтии от контролируемой Россией энергетической системы является победой свободы.

"Россия больше не может использовать энергетику как инструмент шантажа. Это победа свободы и европейского единства". - заявила она.

Как пишет LRT, страны Балтии долгое время готовились к отсоединению от энергетической системы советских времен и интеграции в европейскую сеть, но сталкивались с финансовыми сложностями. В то же время этот вопрос стал еще более актуальным после начала полномасштабной войны.

Отключение от БРЭЛЛ

Страны Балтии пока являются частью постсоветского кольца БРЭЛЛ, в которое также входят Россия и Беларусь. В 2023-м стало известно об их планах отключиться от общей энергосистемы.

Уже в июле 2024-го Литва заявила, что отсоединение состоится уже в начале 2025 года. Вместо этого энергосистемы стран Балтии синхронизируются с европейской энергосистемой ENTSO-E.

Тем временем в Эстонии гражданских призвали быть готовыми к возможным отключениям света.

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