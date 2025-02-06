В эти выходные страны Балтии завершат процесс отключения от энергосети РФ
Литва, Латвия и Эстония в субботу завершат отсоединение от российской энергосистемы. Они окончательно разорвут исторические связи с Москвой в сфере энергетики.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас AFP.
По его словам, такой шаг лишит Россию возможности использовать энергоснабжение как инструмент геополитического влияния.
"Сейчас мы лишаем Россию возможности использовать энергосистему как инструмент геополитического шантажа", - сказал он
Отмечается, что Латвия физически отключит линию электропередач в Россию в субботу, 8 февраля. А уже в воскресенье в Вильнюсе состоится официальная церемония с участием президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и лидеров стран Балтии.
"Мы наконец можем взять дело в свои руки", - добавил он.
Ведь в последние годы эти страны работали над интеграцией в европейскую энергосистему. Но потребность в ускорении этого процесса возросла после вторжения России в Украину в 2022 году.
Именно поэтому страны Балтии ранее отказались от закупки российского газа и электроэнергии, их электросети оставались подключенными к российской и белорусской энергосистеме. Это создавало риск зависимости от Москвы в случае нестабильности поставок.
"Россия могла использовать энергию как оружие, создавая риск незапланированных перебоев в поставках электроэнергии из-за политических решений", - отметил Вайчюнас.
В эту субботу в 07:00 по Гринвичу три страны перейдут в так называемый "изолированный режим", который продлится около 24 часов. В течение этого периода операторы сетей будут тестировать стабильность энергосистемы.
"Мы должны провести ряд тестов, чтобы заверить Европу, что мы являемся стабильной энергетической системой", - пояснил председатель литовского государственного оператора электросетей Litgrid Рокас Масюлис.
В то же время, эти страны ожидают вероятных провокаций со стороны России. Именно поэтому польский оператор электросетей PSE планирует использовать вертолеты и дроны для патрулирования линий электропередач между Польшей и Литвой.
Стоит заметить, что отключение стран Балтии также повлияет на Калининградскую область, которая после этого потеряет связь с энергосистемой материковой России.
Отключение от БРЭЛЛ
Ранее мы писали о том, что в 2023-м стало известно о намерении этих стран отключиться от общей энергосистемы.
Украина отключилась от российской системы и присоединилась к европейской энергосистеме (ENTSO-E) в конце февраля 2022 года.
Летом прошлого года Министерство энергетики Литвы заявило, что отсоединение состоится уже в начале 2025 года. Однако энергосистемы стран Балтии синхронизируются с европейской энергосистемой ENTSO-E.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.