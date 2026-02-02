"Чтобы избежать стыда": бывший британский посол ушел в отставку из-за дела Эпштейна

Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон подал в отставку из "Лейбористской партии", чтобы не создавать ей дополнительных проблем на фоне новых разоблачений по делу Эпштейна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

72-летнего Мандельсона подозревают в получении платежей на сумму 103 тысячи долларов, которые якобы были отправлены ему и его партнеру сексуальным преступником Джеффри Эпштейном в 2003 году. Также экс-посла обвиняют в попытках заблокировать налог на бонусы банкиров в 2009 году по просьбе Эпштейна.

Новые документы, опубликованные Министерством юстиции США, также включают компрометирующие фото и переписку Мандельсона с Эпштейном, что спровоцировало очередной скандал.

Издание напоминает, что в сентябре 2025 года премьер-министр Британии Кир Стармер уволил Мандельсона с должности посланника в США после расследования Bloomberg о его тесных связях с Эпштейном. Стармер пришел к выводу, что Мандельсон не был откровенен во время проверки перед назначением на должность.

Мандельсон сообщил, что написал генеральному секретарю партии Холли Ридли, что выходит из "Лейбористской партии", чтобы избежать дальнейшего позора.