"Чтобы избежать стыда": бывший британский посол ушел в отставку из-за дела Эпштейна
Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон подал в отставку из "Лейбористской партии", чтобы не создавать ей дополнительных проблем на фоне новых разоблачений по делу Эпштейна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
72-летнего Мандельсона подозревают в получении платежей на сумму 103 тысячи долларов, которые якобы были отправлены ему и его партнеру сексуальным преступником Джеффри Эпштейном в 2003 году. Также экс-посла обвиняют в попытках заблокировать налог на бонусы банкиров в 2009 году по просьбе Эпштейна.
Новые документы, опубликованные Министерством юстиции США, также включают компрометирующие фото и переписку Мандельсона с Эпштейном, что спровоцировало очередной скандал.
Издание напоминает, что в сентябре 2025 года премьер-министр Британии Кир Стармер уволил Мандельсона с должности посланника в США после расследования Bloomberg о его тесных связях с Эпштейном. Стармер пришел к выводу, что Мандельсон не был откровенен во время проверки перед назначением на должность.
Мандельсон сообщил, что написал генеральному секретарю партии Холли Ридли, что выходит из "Лейбористской партии", чтобы избежать дальнейшего позора.
Напомним, что Минюст США выложил в открытый доступ новую партию документов по делу Эпштейна. Это спровоцировало ряд скандалов, поскольку в фалах "засветились" известные политические фигуры.
Как известно, 10 декабря прошлого года суд в США принял решение о том, чтобы разрешить публикацию материалов расследования дела Джеффри Эпштейна.
Через несколько дней Минюст начал публиковать новый большой массив файлов, где на фото с преступником были изображены Майкл Джексон, Дональд Трамп, Билл Клинтон и другие. Как ожидается, эти материалы раскроют связи Эпштейна в политике, финансах и СМИ.