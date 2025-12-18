Лидеры ЕС не договорились о замороженных активах РФ для Украины: Politico узнало детали

Лидеры ЕС сегодня не смогли договориться об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины. Обсуждение вопроса предоставления кредита Украине на саммите в Брюсселе продолжатся завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Наиболее чувствительным пунктом текста является положение о предоставлении Бельгии "полной и неограниченной солидарности и распределения рисков" со стороны других государств-членов ЕС после запуска финансовой схемы.

Это должно развеять опасения Брюсселя относительно возможных юридических и финансовых последствий в случае, если Россия будет добиваться возвращения замороженных активов. В то же время формулировка этого пункта все еще находится на стадии переговоров.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер неоднократно требовал четких и неограниченных финансовых гарантий. Однако ряд других стран ЕС выступает против такого подхода, считая его "бланшовым чеком".

"План Б"

На фоне дискуссий вокруг замороженных активов вновь обсуждается идея выпуска общего долга ЕС для финансирования Украины. По словам источника, знакомого с переговорами, хотя новый проект выводов Совета содержит лишь упоминания о плане использования российских активов, лидеры также рассматривают так называемый "план Б" с совместными заимствованиями.

Впрочем, реализация этого варианта требует единодушной поддержки, что создает риск вето со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана или главы правительства Словакии Роберта Фицо, которые выступают против финансирования Украины.

По данным дипломатических источников, в Брюсселе также обсуждают возможность обойти это сопротивление, исключив обе страны из схемы.

Чтобы уменьшить беспокойство Бельгии относительно возможной мести со стороны России, страны ЕС рассматривают повышение объема начальных денежных резервов для большого кредита Украине.

Если ранее Еврокомиссия предлагала осуществлять первые выплаты после формирования буфера на уровне 50% от стартового взноса, то в обновленном документе эта планка повышена до 75%.

Чего хочет Бельгия

По словам трех дипломатов, требования Бельгии относительно неограниченных финансовых гарантий против пакета помощи Украине в размере 210 миллиардов евро вызывают небольшую симпатию. А один из них назвал эту идею "убийцей сделки".

В последнем проекте выводов сегодняшнего Европейского Совета упоминалась "полная [и неограниченная] солидарность и распределение рисков", но слова в скобках вряд ли переживут ночь.

"Мало кто из стран с удовольствием превратил бы свой национальный бюджет в бездонный денежный колодец, из которого Бельгия могла бы пить", - говорится в публикации.