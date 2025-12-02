Страны ЕС обвинили Бельгию в чрезмерных требованиях для "разморозки" активов РФ, - Politico

Европейские правительства обвиняют Бельгию в чрезмерных требованиях по защите замороженных активов РФ в случае, если Кремль подаст в суд по возврату 140 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным издания, нежелание правительств идти на уступки Бельгии может сорвать переговоры по плану ЕС относительно займа этих замороженных активов Украине.

"Мы продвигаем нашу работу для удовлетворения финансовых потребностей Украины. Мы достигли значительного прогресса и планируем представить наши юридические предложения на этой неделе", - отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Так называемый репарационный заем вызывает у стран ЕС огромные споры с правительством Бельгии, поскольку он предусматривает использование замороженных российских государственных активов для финансирования Украины.

На фоне опасений относительно мести России премьер-министр Бельгии Барт де Вевер настаивает на том, чтобы правительства ЕС предоставили Бельгии финансовые гарантии, превышающие 140 млрд евро и которые могут быть выплачены в течение нескольких дней. Он также хочет, чтобы срок действия этих гарантий превысил санкции ЕС против России.

Хотя европейские правительства готовы гарантировать заранее согласованную сумму, они неохотно подписываются под тем, что они называют "бланшовым чеком". Четыре дипломата ЕС сообщили Politico, что они не могут принять просьбу Де Вевера, поскольку это поставит финансовую жизнеспособность их страны на волю решения суда.

Чтобы обеспечить себе политическую поддержку, Комиссия показала некоторым послам ЕС разделы своего юридического предложения, но конкретная сумма гарантий держится в секрете.

Если прогресса не будет, наиболее вероятной альтернативой является выпуск большего количества долговых обязательств ЕС для покрытия дефицита бюджета Украины. Но эта идея непопулярна среди большинства правительств ЕС, поскольку она предусматривает использование денег налогоплательщиков.