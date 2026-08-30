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Бельгия вновь блокирует передачу замороженных активов РФ для финансирования Украины

00:20 30.08.2026 Вс
2 мин
Что сказали в Бельгии об идее использовать замороженные активы РФ?
aimg Эдуард Ткач
Бельгия вновь блокирует передачу замороженных активов РФ для финансирования Украины Фото: Тео Франкен (Getty Images)
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Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что его страна выступает категорически против использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Euractiv.

"Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта. Наш премьер-министр будет стоять на своем", - заявил Тео Франкен.

Отметим, что ранее на этой неделе Швеция, Польша, Нидерланды и Испания призвали Еврокомиссию изучить новые способы, чтобы использовать примерно 200 млрд евро замороженных российских активов для поддержки Украины.

Также известно, что в декабре 2025 года на саммите ЕС лидер Бельгии Барт де Вевер отклонил попытку Германии и Еврокомиссии разработать для Украины "репарационный кредит" в размере 200 млрд евро, заявив , что это сделает бельгийское государство беззащитным перед санкциями со стороны РФ.

В свою очередь Тео Франкен отметил, что сопротивление Бельгии вызвало недовольство. Особенно он выделил страны Балтии, которые являются наиболее ярыми сторонниками репарационного займа.

"Им также следует быть осторожными, постоянно поднимая этот вопрос и загоняя нас в угол. Я не думаю, что это разумно", - резюмировал министр обороны Бельгии, указывая на страны Балтии.

Что еще важно знать

Напомним, на днях глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что расходы на оборону и восстановление страны возрастают из-за продолжения войны и усиления террора РФ. В связи с этим он предлагает покрыть их за счет замороженных активов РФ.

Также Politico писало, что ЕС готовит новый пакет санкций против России, куда могут попасть около 1600 физических и юридических лиц. Помимо этого, вопрос об использовании замороженных активов РФ тоже продолжает обсуждаться.

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