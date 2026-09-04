Украина ищет новые способы получить замороженные активы России
Киев на фоне полномасштабной войны сталкивается со значительным дефицитом бюджета. Поэтому украинские дипломаты активизировали работу с ЕС, в банках которого хранятся миллиарды замороженных активов РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Замороженные активы РФ в Евросоюзе
Украина хочет, чтобы страны Европы возобновили дебаты по поводу замороженных государственных активов России. Частичная выплата и более широкие гарантии могут помочь преодолеть тупик с Бельгией, которая ветировала этот план в декабре 2025 года.
Вице-премьер-министр Украины Всеволод Ченцов заявил, что страна обсуждает с европейскими партнерами несколько вариантов покрытия пробелов в своих:
- оборонительных,
- гражданских бюджетах.
По его словам, кроме части кредита ЕС для Украины в 90 миллиардов евро, есть и другие решения.
"Мы также рассматриваем возможности в ЕС и предлагаем, в частности, идею замороженных активов", – сказал Ченцов в пятницу на полях неформальной встречи министров европейских дел в Дублине.
Этот вопрос вернулся в повестку дня ЕС после того, как несколько членов ЕС призвали Европейскую комиссию изучить новые варианты для разблокирования активов РФ.
Это такие страны как:
- Нидерланды,
- Польша,
- Испания,
- Швеция.
Позиция Бельгии
Более 200 миллиардов евро активов российских центральных банков обездвижены по всему ЕС. Большинство из них хранится в бельгийском финансовом депозитарии Euroclear.
Бельгийское правительство отказалось от предложений по использованию этих средств, видя потенциальные правовые и финансовые риски.
"ЕС и Украине "нужно рассмотреть другие варианты, учесть, скажем, разные цифры как первый шаг", чтобы добиться высвобождения хотя бы части российских активов", - сказал Ченцов в ответ на вопрос издания о том, как Бельгия может изменить свое мнение.
Дипломат считает, что не только ЕС, но и другие игроки могут вмешаться и помочь ответить на обеспокоенность Бельгии.
"Я уверен, что если мы хотим найти решение, мы его найдем ", – добавил он.
Но Бельгия пока заявила, что ее позиция остается неизменной, говорит спикер министра иностранных дел Бельгии Максима Прево.
Ранее РБК-Украина писало, что министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что его страна выступает категорически против использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины.
Также сообщалось, что глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что расходы на оборону и восстановление страны растут из-за продолжающейся войны. В этой связи он предлагает покрыть их за счет замороженных активов РФ.
Кроме того, четыре страны ЕС призвали Еврокомиссию возобновить работу над передачей Украине замороженных активов РФ. Продолжается поиск юридических путей, чтобы обойти блокировку этого решения со стороны Бельгии.