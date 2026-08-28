ua en ru
Пт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Растущие расходы на оборону Украины должны покрывать активы РФ, - Сибига

10:51 28.08.2026 Пт
2 мин
На следующей неделе вопросы вынесут на переговоры в ЕС
aimg Валерия Абабина
Растущие расходы на оборону Украины должны покрывать активы РФ, - Сибига Фото: Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (facebook.com andrij.sybiha)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Расходы Украины на оборону и восстановление возрастают из-за продолжения войны и усиления российского террора. Покрыть их в МИД предлагают на средства замороженных активов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги .

Возрастающие расходы Украины на оборону и восстановление предлагают покрыть за счет замороженных российских активов. О такой позиции заявил Андрей Сибига, поблагодарив глав внешнеполитических ведомств Швеции, Польши, Нидерландов и Испании за их письмо по поводу обездвиженных активов РФ.

По его словам, Россия отказывается прекращать войну и усугубляет террор, поэтому Украине нужно преодолевать пробелы в растущих расходах на оборону и восстановление.

"Совершенно справедливо и логично использовать российские активы, а не только деньги европейских налогоплательщиков, для покрытия дополнительных расходов на защиту Украины и остальной Европы от российской угрозы", - отметил Сибига.

Он подчеркнул, что дискуссия должна быть рациональной, а не эмоциональной.

По его убеждению, эксперты способны разработать реальные решения в соответствии с европейскими нормами, международным правом и принципом верховенства права, а риски можно коллективно смягчить и распределить поровну, не возлагая несправедливого бремени на отдельные государства-члены.

Министр добавил, что ожидает обсуждения этого вопроса с коллегами по ЕС на следующей неделе.

Напомним, ранее Еврокомиссия предложила предоставить Украине репарационный кредит в 140 млрд евро за счет замороженных активов РФ, большую часть которых планируют направить на оружие.

Ранее Сибига отмечал, что эти средства критически нужны Украине, ведь ущерб от войны превысил 600 млрд долларов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МИД Украины Война в Украине Российская Федерация
Новости
Россия ударила по "Эпицентру" в Запорожье, есть раненые (фото, видео)
Россия ударила по "Эпицентру" в Запорожье, есть раненые (фото, видео)
Аналитика
Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут
Роман Кот, Милан Лелич Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут