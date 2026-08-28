Растущие расходы на оборону Украины должны покрывать активы РФ, - Сибига

Расходы Украины на оборону и восстановление возрастают из-за продолжения войны и усиления российского террора. Покрыть их в МИД предлагают на средства замороженных активов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги .

Возрастающие расходы Украины на оборону и восстановление предлагают покрыть за счет замороженных российских активов. О такой позиции заявил Андрей Сибига, поблагодарив глав внешнеполитических ведомств Швеции, Польши, Нидерландов и Испании за их письмо по поводу обездвиженных активов РФ.

По его словам, Россия отказывается прекращать войну и усугубляет террор, поэтому Украине нужно преодолевать пробелы в растущих расходах на оборону и восстановление.

"Совершенно справедливо и логично использовать российские активы, а не только деньги европейских налогоплательщиков, для покрытия дополнительных расходов на защиту Украины и остальной Европы от российской угрозы", - отметил Сибига.

Он подчеркнул, что дискуссия должна быть рациональной, а не эмоциональной.

По его убеждению, эксперты способны разработать реальные решения в соответствии с европейскими нормами, международным правом и принципом верховенства права, а риски можно коллективно смягчить и распределить поровну, не возлагая несправедливого бремени на отдельные государства-члены.

Министр добавил, что ожидает обсуждения этого вопроса с коллегами по ЕС на следующей неделе.