Стало известно, как Украина может получить замороженные средства России

В Парламентской ассамблее Совета Европы был предложен механизм, который может позволить передать Украине замороженные российские активы на основании решений Европейского суда по правам человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.

Юридический комитет ПАСЕ считает, что замороженные активы России могут быть использованы для выплаты компенсаций Украине в соответствии с решениями ЕСПЧ.

Комитет утвердил проект резолюции и рекомендацию, подготовленную на основе доклада представителя Великобритании Тони Вогана. В документе отмечается, что направление российских активов на компенсации Украине может быть законной контрмерой и соответствовать нормам международного права.

В ПАСЕ напомнили, что ЕСПЧ уже признал Россию ответственной за серьезные нарушения прав человека в рамках войны против Украины по двум межгосударственным делам . В то же время, конкретный размер "справедливой компенсации" Украине суд пока не определил.

Учитывая масштабы ущерба, нанесенного Украине в результате российской агрессии, речь идет потенциально о миллиардах, десятках или даже сотнях миллиардов евро.

Что предлагают в ПАСЕ

Парламентарии призвали создать под эгидой Совета Европы специальный финансовый механизм, который позволит направить обездвиженные средства российского центрального банка на выплату компенсаций Украине.

В ПАСЕ также подчеркнули, что выход России из Совета Европы не отменяет ее ответственности за совершенные до этого нарушения. РФ перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека через полгода после исключения из Совета Европы, однако решения ЕСПЧ по предварительным нарушениям продолжают действовать.

"Это обязательство в рамках международного права не уменьшается со временем и не может быть упразднено внутренним законодательством РФ", - отметили в комитете.

Кроме того, комитет ПАСЕ призвал национальные органы власти обеспечить возможность другим истцам по делам против России начать юридические процедуры для получения причитающихся им компенсаций, если Москва отказывается их выплачивать.

Также парламентарии предложили создать открытый перечень лиц, признанных причастными к масштабным нарушениям прав человека и до сих пор не привлеченных к ответственности.

Предложение юридического комитета ПАСЕ должно быть рассмотрено на заседании 30 сентября.