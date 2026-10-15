США хотят разморозить часть российских активов и взять их под свой контроль, - FT
Американские переговорщики предложили европейским союзникам разморозить часть российских активов, чтобы возобновить мирные переговоры. Денежные средства предлагают передать в механизм под контролем Вашингтона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Идею представили на прошлой неделе на встрече в Майами. От США были спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Американцы предложили несколько способов разблокировать часть денежных средств. Один из них - создать отдельный финансовый механизм под наблюдением США. Активы обсуждали как часть комплексного мирного соглашения. Как именно их размораживать и на что тратить пока не определили.
Как отреагировала Европа
Европейские делегаты предложение Уиткоффа и Кушнера отклонили.
Речь идет об огромных суммах. ЕС и страны G7 заморозили около 300 млрд евро российских активов, из них около 180 млрд хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear.
В конце 2025 года лидеры ЕС не смогли договориться о "репарационном кредите" Украины под эти средства. Вместо него Украина получила 90 млрд евро ссуды на 2026-2027 годы.
Украина в это время ищет собственные пути к этим деньгам. На фоне большого дефицита бюджета украинские дипломаты активизировали работу с ЕС, в банках которого сохраняется большинство замороженных средств РФ.
Министр иностранных дел Андрей Сибига отмечал, что расходы на оборону и восстановление растут, и предлагал покрыть их за счет активов РФ. Идею поддерживают не все. Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявлял, что его страна категорически против использования этих активов для помощи Украине.
В то же время, четыре страны ЕС призвали Еврокомиссию вернуться к вопросу передачи средств Украине и искать юридические способы обойти бельгийское вето. В ПАСЕ предложили еще один вариант: механизм на основе решений ЕСПЧ, позволяющий передать Украине замороженные российские деньги.