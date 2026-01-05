Прелюдия к войне: в Германии бьют тревогу из-за гибридных атак России

Военные документы министерства обороны Германии, которые получило издание, определяют Россию, как главную угрозу. Предполагается, что РФ сначала попытается использовать гибридные атаки на немецкую энергетическую и оборонную инфраструктуру, применив невоенные и ограниченные военные методы.

"Только после открытого вооруженного нападения на восточный фланг НАТО Германия все чаще будет подвергаться угрозе или нападениям военными средствами, такими как ракеты дальнего радиуса действия, вооруженные беспилотники и силы специального назначения", - отмечается в документах.

Гибридная война продолжается

Рекомендуется рассматривать гибридные атаки РФ, как инструмент, который Кремль намеренно использует для войны против "коллективного запада". В то же время такие атаки могут свидетельствовать о подготовке Россией масштабного конфликта.

Издание отмечает, что новые формулировки в документах минобороны Германии значительно жестче и тревожнее, чем было раньше. А еще в октябре Мартин Егер, новый руководитель немецкой службы государственной безопасности BND, сказал депутатам Бундестага, что РФ настроена на провокации с переходом в "горячее противостояние".

При этом, как указано в стратегии национальной безопасности Германии, Россия сейчас рассматривается, как самая большая и непосредственная угроза безопасности страны. Но в минобороны отказываются комментировать операционные планы и соответствующий документ, отмечая, что он конфиденциальный.

Планы России

"Даже если война России против Украины продолжится без изменений, ожидается, что Россия разовьет эти возможности и стратегические варианты не позднее 2029 года... Однако Россия продолжает видеть необходимость ограничить любой потенциальный конфликт регионом, то есть избежать прямого военного противостояния с США", - сказано в "Операционном плане", разработанном немецким минобороны.

Германия не будет прифронтовой державой и ареной прямого противостояния между сухопутными войсками, если РФ атакует НАТО на восточном фланге. Но Россия попытается сделать все возможное, чтобы предотвратить и помешать развертыванию сил НАТО.

"Россия сделает все возможное, чтобы предотвратить или хотя бы помешать развертыванию сил НАТО на восточном фланге с целью сдерживания и, при необходимости, обороны", - сказано в документе.

Именно поэтому РФ, как обнаружили немецкие специалисты, намеренно выявляет, исследует и атакует возможные слабые звенья на разных уровнях правительства Германии.

"Цель состоит в том, чтобы предотвратить раннее выявление этих гибридных мероприятий и их фактического масштаба и влияния, а также замедлить и парализовать наши возможности принятия решений и реагирования различными ответственными сторонами на федеральном, штатном и местном уровнях", - резюмировали в минобороны Германии.