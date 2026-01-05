Прелюдія до війни: в Німеччині б'ють на сполох через гібридні атаки Росії

Військові документи міністерства оборони Німеччини, які отримало видання, визначають Росію, як головну загрозу. Припускається, що РФ спочатку спробує використати гібридні атаки на німецьку енергетичну та оборонну інфраструктуру, застосувавши невійськові та обмежені військові методи.

"Лише після відкритого збройного нападу на східний фланг НАТО Німеччина все частіше зазнаватиме загрози або нападів військовими засобами, такими як ракети далекого радіуса дії, озброєні безпілотники та сили спеціального призначення", - зазначається у документах.

Гібридна війна триває

Рекомендується розглядати гібридні атаки РФ, як інструмент, який Кремль навмисно використовує для війни проти "колективного заходу". Водночас такі атаки можуть свідчити про підготовку Росією масштабного конфлікту.

Видання зазначає, що нові формулювання в документах міноборони Німеччини значно жорсткіші та тривожніші, ніж було раніше. А ще у жовтні Мартін Єгер, новий керівник німецької служби державної безпеки BND, сказав депутатам Бундестагу, що РФ налаштована на провокації із переходом у "гаряче протистояння".

При цьому, як зазначено у стратегії національної безпеки Німеччини, Росія зараз розглядається, як найбільша та безпосередня загроза безпеці країни. Але у міноборони відмовляються коментувати операційні плани та відповідний документ, зазначаючи, що він конфіденційний.

Плани Росії

"Навіть якщо війна Росії проти України продовжиться без змін, очікується, що Росія розвине ці можливості та стратегічні варіанти не пізніше 2029 року... Однак Росія продовжує бачити необхідність обмежити будь-який потенційний конфлікт регіоном, тобто уникнути прямого військового протистояння зі США", - сказано в "Операційному плані", розробленому німецьким міноборони.

Німеччина не буде прифронтовою державою та ареною прямого протистояння між сухопутними військами, якщо РФ атакує НАТО на східному фланзі. Але Росія спробує зробити все можливе, щоб запобігти та перешкодити розгортанню сил НАТО.

"Росія зробить усе можливе, щоб запобігти або хоча б перешкодити розгортанню сил НАТО на східному фланзі з метою стримування та, за необхідності, оборони", - сказано в документі.

Саме тому РФ, як виявили німецькі спеціалісти, навмисно виявляє, досліджує та атакує можливі слабкі ланки на різних рівнях уряду Німеччини.

"Мета полягає в тому, щоб запобігти ранньому виявленню цих гібридних заходів та їх фактичного масштабу й впливу, а також уповільнити та паралізувати наші можливості прийняття рішень та реагування різними відповідальними сторонами на федеральному, штатному та місцевому рівнях", - резюмували в міноборони Німеччини.