Катастрофическая ситуация. Третья мировая на пороге, но Запад не готов, - CNN

НАТО, Четверг 25 декабря 2025 16:12
Катастрофическая ситуация. Третья мировая на пороге, но Запад не готов, - CNN Иллюстративное фото: у НАТО мало времени, чтобы подготовиться к войне (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Страны Запада оказались перед угрозой глобального конфликта - но они к нему совершенно не готовы. Гибридная война уже идет, Россия готовится напасть на НАТО через несколько лет, а ситуация с подготовкой к войне на Западе катастрофическая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Ведущие эксперты по обороне, представители армии и разведки стран Запада во время закрытой встречи в Лондоне, которую организовал Королевский институт объединенных служб (RUSI), пришли к выводу, что Россия готовится к активному столкновению с Европой. Счет идет уже не на десятилетия - а на годы.

Кремль может напасть на НАТО, по некоторым подсчетам, не позднее 2029 года. Однако страны Балтии могут столкнуться с агрессией РФ еще раньше - в 2027, или в 2028 годах. О предстоящем нападении России предупредил также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а циничные заявления российского диктатора Владимира Путина демонстрируют, что РФ хочет напасть.

Уже сейчас российский режим развернул гибридную войну против Европы. РФ проводит многочисленные диверсии, запускает в воздушное пространство НАТО дроны, глушит сигналы GPS.

"Мы видим дроны возле аэропортов, и, я думаю, растет ощущение, что это, вероятно, лишь вопрос времени, когда один из этих дронов собьет пассажирский самолет", - сказал один из экспертов.

Между тем реакция стран Запада слабая. Планы стран НАТО не соответствуют существующим реалиям. И даже те планы, что есть, не реализуются так, как было бы нужно. Например, Британия будет готова к войне в лучшем случае лет через 10 - но в запасе есть максимум 3-5 лет.

Издание отмечает, что Европа десятилетиями находилась в мире, сокращая расходы на армию - развивая вместо этого социальные программы. Но этот период уже завершен: отныне граждан Европы призывают готовиться к худшему. В Финляндии и Швеции уже распространили инструкции по выживанию, Франция готовится к жертвам на войне. Времена, когда можно было успокаивать граждан, завершились навсегда.

РФ готовится к войне с НАТО

Еще в сентябре 2025 года министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что угрозы, исходящие от России, касаются всего западного мира. РФ переводит свою экономику на военные рельсы, расширяет производство вооружений и все больше мобилизует людей, чтобы к 2030 году быть готовой к войне с НАТО.

Аналитики ISW считают, что Москва усиливает свои скрытые атаки против Европы и уже перешла в "нулевую фазу" подготовки к возможной войне с НАТО.

А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал НАТО повысить расходы на оборону до 5%, чтобы внезапно не оказалось, что Россия стала значительно сильнее всего Альянса.

