Представитель Путина посетит Вашингтон для переговоров с администрацией Трампа, - Reuters
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит Вашингтон. Там он встретится с представителем президента США Дональда Трампа.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
О таком визите представителя Кремля в столицу США рассказал западному информагентству источник, знакомый с планом.
Отмечается, что это станет первым визитом в Штаты высокопоставленного российского чиновника после широкомасштабного вторжения в Украину.
Источник Reuters на условиях анонимности сообщил, что Дмитриев, который в прошлом месяце был назначен специальным представителем РФ по вопросам международного экономического и инвестиционного сотрудничества, встретится со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом.
Ранее об их встрече писало CNN, в частности о том, что Дмитриев и Уиткофф проведут переговоры об укреплении отношений между двумя странами на фоне усилий Белого дома по прекращению российско-украинской войны.
Сам Дмитриев в аккаунте на X (бывший Twitter) высказал мнение, что "сопротивление американо-российскому диалогу... руководствуется укоренившимися интересами и старыми нарративами", и предположил, что "улучшение отношений - это именно то, что нужно миру для длительной глобальной безопасности и мира".
Как обращает внимание Reuters, визит Дмитриева ожидается в Штаты после недавних телефонных разговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, в частности в тот момент, когда американский лидер стремится встретиться с главой Кремля "в ближайшее время".
Подсанкционный чиновник участвовал в переговорах в Эр-Рияде
Напомним, что Дмитриев находится под санкциями ряда западных стран с февраля 2022 года. Ограничительные меры в его отношении вводили, в том числе, и Соединенные Штаты.
Также добавим, что в феврале 2025 года Дмитриев был назначен специальным представителем российского диктатора по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.
Дмитриев был включен в состав делегации РФ для переговоров с США в Эр-Рияде 18 февраля 2025 года. От американской стороны там были государственный секретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф.
Ранее Дмитриев рассказывал, что две страны якобы уже начали говорить о проектах в России, таких как совместное соглашение по редкоземельным металлам.
Напомним также, в конце марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ готова и дальше контактировать с США, несмотря на злость Дональда Трампа из-за высказываний российского диктатора Путина.
Так, недавно Трамп рассказал журналистам, что "зол" и "очень зол" на Путина, якобы из-за его заявлений о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского, а также вопроса прекращения огня в Украине.
Добавим, по данным западных СМИ, в Белом доме готовят новые механизмы давления на РФ из-за того, что мирное соглашение по Украине затягивается.
Кроме того, стало известно, что сенаторы США выступили за жесткие санкции против России, включая с 500% пошлиной на товары из стран, которые покупают российскую нефть и газ.
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