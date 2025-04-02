Представитель Путина посетит Вашингтон для переговоров с администрацией Трампа, - Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит Вашингтон. Там он встретится с представителем президента США Дональда Трампа.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

О таком визите представителя Кремля в столицу США рассказал западному информагентству источник, знакомый с планом.

Отмечается, что это станет первым визитом в Штаты высокопоставленного российского чиновника после широкомасштабного вторжения в Украину.

Источник Reuters на условиях анонимности сообщил, что Дмитриев, который в прошлом месяце был назначен специальным представителем РФ по вопросам международного экономического и инвестиционного сотрудничества, встретится со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом.

Ранее об их встрече писало CNN, в частности о том, что Дмитриев и Уиткофф проведут переговоры об укреплении отношений между двумя странами на фоне усилий Белого дома по прекращению российско-украинской войны.

Сам Дмитриев в аккаунте на X (бывший Twitter) высказал мнение, что "сопротивление американо-российскому диалогу... руководствуется укоренившимися интересами и старыми нарративами", и предположил, что "улучшение отношений - это именно то, что нужно миру для длительной глобальной безопасности и мира".

Как обращает внимание Reuters, визит Дмитриева ожидается в Штаты после недавних телефонных разговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, в частности в тот момент, когда американский лидер стремится встретиться с главой Кремля "в ближайшее время".

Подсанкционный чиновник участвовал в переговорах в Эр-Рияде

Напомним, что Дмитриев находится под санкциями ряда западных стран с февраля 2022 года. Ограничительные меры в его отношении вводили, в том числе, и Соединенные Штаты.

Также добавим, что в феврале 2025 года Дмитриев был назначен специальным представителем российского диктатора по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Дмитриев был включен в состав делегации РФ для переговоров с США в Эр-Рияде 18 февраля 2025 года. От американской стороны там были государственный секретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф.