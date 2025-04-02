Представник Путіна відвідає Вашингтон для переговорів з адміністрацією Трампа, - Reuters
Голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв цього тижня відвідає Вашингтон, Там він зустрінеться з представником президента США Дональда Трампа.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Про такий візит представника Кремля до столиці США розповіло західному інформагентству джерело, знайоме з планом.
Зазначається, що це стане першим візитом до Штатів високопоставленого російського чиновника після широкомасштабного вторгнення в Україну.
Джерело Reuters на умовах анонімності повідомило, що Дмитрієв, який минулого місяця був призначений спеціальним представником РФ з питань міжнародного економічного та інвестиційного співробітництва, зустрінеться зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом.
Раніше про їхню зустріч писало CNN, зокрема про те, що Дмитрієв і Віткофф проведуть переговори про зміцнення відносин між двома країнами на тлі зусиль Білого дому з припинення російсько-української війни.
Сам Дмитрієв в акаунті на X (колишній Twitter) виловив думку, що "опір американсько-російському діалогу... керується вкоріненими інтересами та старими наративами", та припустив, що "покращення відносин - це саме те, що потрібно світу для тривалої глобальної безпеки та миру".
Як звертає увагу Reuters, візит Дмитрієва очікується до Штатів після недавніх телефонних розмов між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, зокрема в той момент, коли американський лідер прагне зустрітися з главою Кремля "найближчим часом".
Підсанкційний чиновник брав участь у переговорах в Ер-Ріяді
Нагадаємо, що Дмітрієв перебуває під санкціями низки західних країн з лютого 2022 року. Обмежувальні заходи щодо нього запроваджували, зокрема, й Сполучені Штати.
Також додамо, що у лютому 2025 року Дмитрієва було призначено спеціальним представником російського диктатора з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами.
Дмитрієв був включений до складу делегації РФ для переговорів з США в Ер-Ріяді 18 лютого 2025 року. Від американської сторони там були державний секретар США Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волц та спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф.
Раніше Дмитрієв розповідав, що дві країни нібито вже почали говорити про проекти в Росії, такі як спільна угода з рідкоземельних металів.
Нагадаємо також, наприкінці березня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ готова і далі контактувати зі США, незважаючи на злість Дональда Трампа через висловлювання російського диктатора Путіна.
Так, нещодавно Трамп розповів журналістам, що "розлючений" і "дуже злий" на Путіна, нібито через його заяви про нелегітимність президента України Володимира Зеленського, а також питання припинення вогню в Україні.
Додамо, за даними західних ЗМІ, у Білому домі готують нові механізми тиску на РФ через те, що мирна угода щодо України затягується.
Крім того, стало відомо, що сенатори США виступили за жорсткі санкції проти Росії, включно з 500% митом на товари з країн, що купують російську нафту та газ.
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