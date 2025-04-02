Представник Путіна відвідає Вашингтон для переговорів з адміністрацією Трампа, - Reuters

Голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв цього тижня відвідає Вашингтон, Там він зустрінеться з представником президента США Дональда Трампа.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Про такий візит представника Кремля до столиці США розповіло західному інформагентству джерело, знайоме з планом.

Зазначається, що це стане першим візитом до Штатів високопоставленого російського чиновника після широкомасштабного вторгнення в Україну.

Джерело Reuters на умовах анонімності повідомило, що Дмитрієв, який минулого місяця був призначений спеціальним представником РФ з питань міжнародного економічного та інвестиційного співробітництва, зустрінеться зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом.

Раніше про їхню зустріч писало CNN, зокрема про те, що Дмитрієв і Віткофф проведуть переговори про зміцнення відносин між двома країнами на тлі зусиль Білого дому з припинення російсько-української війни.

Сам Дмитрієв в акаунті на X (колишній Twitter) виловив думку, що "опір американсько-російському діалогу... керується вкоріненими інтересами та старими наративами", та припустив, що "покращення відносин - це саме те, що потрібно світу для тривалої глобальної безпеки та миру".

Як звертає увагу Reuters, візит Дмитрієва очікується до Штатів після недавніх телефонних розмов між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, зокрема в той момент, коли американський лідер прагне зустрітися з главою Кремля "найближчим часом".

Підсанкційний чиновник брав участь у переговорах в Ер-Ріяді

Нагадаємо, що Дмітрієв перебуває під санкціями низки західних країн з лютого 2022 року. Обмежувальні заходи щодо нього запроваджували, зокрема, й Сполучені Штати.

Також додамо, що у лютому 2025 року Дмитрієва було призначено спеціальним представником російського диктатора з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами.

Дмитрієв був включений до складу делегації РФ для переговорів з США в Ер-Ріяді 18 лютого 2025 року. Від американської сторони там були державний секретар США Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волц та спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф.