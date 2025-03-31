Российская Федерация (РФ) и Соединенные Штаты Америки (США) начали дискуссии по проектам с редкоземельными металлами. Некоторые из компаний уже "проявили интерес".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в интервью российской газете "Известия".

"Редкоземельные металлы - важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России", - заявил он.

Отдельно стоит добавить, что РФ обладает значительными запасами редкоземельных металлов, которые, в свою очередь, являются критически важными в современной технологической промышленности. В то же время страна-террорист отстает от мировых лидеров в вопросе их добычи, а также переработке.

В конце февраля руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко объяснял, почему Россия предлагает Штатами редкоземельные металлы.

Соглашение о редкоземельных металлах между Украиной и США

Киев и Вашингтон должны были подписать соглашение по редкоземельным недрам еще в феврале, но этого не произошло из-за перепалки между президентом Владимиром Зеленским, главой Белого дома Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете.

Недавно Вашингтон передал Киеву новый проект соглашения о недрах. Зеленский, в свою очередь, пояснил, что если раньше речь шла о рамочном соглашении, то теперь речь идет о полноценном, которое должна ратифицировать Рада. Глава Минфина США Скотт Бессент утверждал, что подписание может состояться уже на этой неделе.