В Кремле "закрывают глаза" на резкие заявления Трампа о Путине: готовы к контактам

Россия готова и дальше контактировать с США, несмотря на злость президента США Дональда Трампа из-за высказываний российского диктатора Владимира Путина.

Пескова попросили прокомментировать заявление Трампа о том, что он "взбешен" из-за того, что Путин считает президента Украины Владимира Зеленского "нелегитимным".

"Часть высказываний была дана в пересказе, это не были цитаты. Это первое. Второе - действительно прозвучало несколько разных заявлений. Мы продолжаем работу с американской стороной, в первую очередь, по выстраиванию наших двусторонних отношений, коим был нанесен огромный ущерб во время предыдущей администрации (во время президентства Джо Байдена - ред.)", - ответил Песков.

По его словам, Россия готова к реализации некоторых идей, которые связаны с урегулированием войны против Украины. По этому вопросу "ведется работа", но конкретики пока нет. Песков считает, что это "растянутый по времени вопрос, связанный со сложностью субстанции".

"Президент (Путин - ред.) остается открытым абсолютно к контактам с президентом Трампом. По мере необходимости их разговор будет оперативно организован", - добавил он.