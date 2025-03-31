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В Кремле "закрывают глаза" на резкие заявления Трампа о Путине: готовы к контактам

Москва, Понедельник 31 марта 2025 17:28
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В Кремле "закрывают глаза" на резкие заявления Трампа о Путине: готовы к контактам Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия готова и дальше контактировать с США, несмотря на злость президента США Дональда Трампа из-за высказываний российского диктатора Владимира Путина.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Пескова попросили прокомментировать заявление Трампа о том, что он "взбешен" из-за того, что Путин считает президента Украины Владимира Зеленского "нелегитимным".

"Часть высказываний была дана в пересказе, это не были цитаты. Это первое. Второе - действительно прозвучало несколько разных заявлений. Мы продолжаем работу с американской стороной, в первую очередь, по выстраиванию наших двусторонних отношений, коим был нанесен огромный ущерб во время предыдущей администрации (во время президентства Джо Байдена - ред.)", - ответил Песков.

По его словам, Россия готова к реализации некоторых идей, которые связаны с урегулированием войны против Украины. По этому вопросу "ведется работа", но конкретики пока нет. Песков считает, что это "растянутый по времени вопрос, связанный со сложностью субстанции".

"Президент (Путин - ред.) остается открытым абсолютно к контактам с президентом Трампом. По мере необходимости их разговор будет оперативно организован", - добавил он.

Что сказал Трамп

Напомним, вчера, 30 марта, президент США Дональд Трамп рассказал в интервью ведущей Кристен Уэлкер, что он "зол" на российского диктатора Владимира Путина. Причина в том, что глава Кремля в очередной раз заявил о "нелегитимности" Зеленского и предложил создать "временное управление" в Украине под эгидой ООН.

Американский лидер пригрозил, что если из-за России не удастся заключить мирное соглашение, он введет вторичные пошлины на всю российскую нефть.

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