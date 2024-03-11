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В Японии отреагировали на призыв Папы Римского: волю Украины нужно уважать

Понедельник 11 марта 2024 11:58
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В Японии отреагировали на призыв Папы Римского: волю Украины нужно уважать Фото: генсекретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Японии отреагировали на призыв Папы Римского Франциска к Украине "поднять белый флаг" и начать переговоры с российскими оккупационными силами.

Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei.

Он отметил, что волю Украины нужно уважать.

"То, как мы подходим к переговорам, которые определят будущее Украины, в том числе и то, как следует вести переговоры о прекращении огня, должно зависеть от воли украинского народа", - заявил Хаяси.

Он осудил начало предварительного голосования на "выборах" президента России в четырех восточных и южных областях Украины, которые Россия оккупировала.

Хаяси заявил, что проведение выборов на основе незаконной оккупации недопустимо.

Он также подчеркнул, что Япония продолжает политику санкций против России и поддерживает Украину в сотрудничестве с промышленно развитыми странами G7.

Скандальное заявление Папы Римского

Накануне издание Reuters опубликовало изложение фрагмента интервью Папы Римского для швейцарского телеканала RSI. В интервью понтифик, отвечая на вопрос, нужно ли Украине поднять "белый флаг" и пойти на переговоры с РФ, поддержал такую позицию

В Ватикане после этого заявили, что Папа Римский не имел в виду капитуляцию Украины. По словам руководителя пресс-службы Ватикана Маттео Бруни, понтифик говорил исключительно о необходимости переговоров.

Однако слова Папы Римского вызвали шквал критики среди западных лидеров и политиков. Критиковали заявление понтифика, в частности в Латвии и Польше. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Папу Римского не повторять ошибки прошлого и поддерживать Украину.

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Папа римский Война России против Украины Япония
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