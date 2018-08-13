У Мін'юсті розповілі, які види катувань застосовує Росія щодо політв'язнів

Цей перелік тортур увійшов до позову України проти Росії до Європейського суду з прав людини

Став відомий перелік катувань, які застосовують до українських політв'язнів російські правоохоронці та співробітники Федеральної служби виконання покарань Росії, який увійшов в позов України до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Про це в ефірі Радіо НВ розповів заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.

"Катування описують наші фігуранти, ми отримуємо інформацію про те, як вони описують ці тортури в російському суді і як вони описують їх своїм адвокатам. До Станіслава Клиха застосовувалася така екзотика, як сироватка правди; до інших більш стандартні: (катування, - ред.) водою, "ластівка" (коли підвішують за руки, викручені назад); електричний струм, який підводять до різних частин тіла - і до геніталій, до серця", - зазначив він.

Також в перелік тортур включені викручування пальців рук, ніг, приміщення голок під нігтьові пластини.

Зазначимо, що Україна сподівається на нові санкції проти РФ на підставі позову до ЄСПЛ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна подала до ЄСПЛ позов проти Росії за порушення прав політв'язнів.

До цього Європейський суд з прав людини закликав засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова припинити голодування та прийняти будь-яке лікування.