Дінзе та архієпископу Клименту відмовили у відвідуванні Балуха через карантин, - адвокат

Фото: Володимир Балух (facebook.com petroporoshenko)

Наступного тижня адвокат Дінзе знову спробує відвідати політв’язня

Адвокат Ольга Дінзе повідомила, що Дмитро Дінзе та архієпископ Кримський і Сімферопольський УПЦ КП Климент не змогли відвідати українського політв’язня та активіста Володимира Балуха по причині того, що він знаходиться на карантині в Керченській колонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

Ольга Дінзе розповіла, що вчора Дмитро Дінзе разом з архієпископом Климентом приїхали для зустрічі з політв’язнем Балухом до Керченської колонії №2 в окупованому Криму, однак їх не допустили через те, що він перебуває в колонії на карантині.

"Зазвичай на карантині людина перебуває десять днів. Це певна процедура, де ув'язнені проходять медичне обстеження", - розповіла адвокат.

Також вона додала, що Дінзе знову відправиться до Балуха наступного тижня для того, щоб знову спробувати зустрітися.

Раніше повідомлялось, що український політв'язень і активіст Володимир Балух вже знаходиться в Керченській колонії. Дану інформацію повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Нагадаємо, політв'язень Балух припиняє голодування. Балух заявив, що не дозволить собі "приймати їжу з рук окупанта і одягнути його тюремну робу".