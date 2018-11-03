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Дінзе та архієпископу Клименту відмовили у відвідуванні Балуха через карантин, - адвокат

Новини » Суспільство    03.11.2018 - 07:58
Фото: Володимир Балух (facebook.com petroporoshenko)
Фото: Володимир Балух (facebook.com petroporoshenko)

Наступного тижня адвокат Дінзе знову спробує відвідати політв’язня

Адвокат Ольга Дінзе повідомила, що Дмитро Дінзе та архієпископ Кримський і Сімферопольський УПЦ КП Климент не змогли відвідати українського політв’язня та активіста Володимира Балуха по причині того, що він знаходиться на карантині в Керченській колонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

Ольга Дінзе розповіла, що вчора Дмитро Дінзе разом з архієпископом Климентом приїхали для зустрічі з політв’язнем Балухом до Керченської колонії №2 в окупованому Криму, однак їх не допустили через те, що він перебуває в колонії на карантині.

"Зазвичай на карантині людина перебуває десять днів. Це певна процедура, де ув'язнені проходять медичне обстеження", - розповіла адвокат.

Також вона додала, що Дінзе знову відправиться до Балуха наступного тижня для того, щоб знову спробувати зустрітися.

Раніше повідомлялось, що український політв'язень і активіст Володимир Балух вже знаходиться в Керченській колоніїДану інформацію повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Нагадаємо, політв'язень Балух припиняє голодування. Балух заявив, що не дозволить собі "приймати їжу з рук окупанта і одягнути його тюремну робу".

 

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