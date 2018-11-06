Українська сторона в Мінську вимагає у РФ відповісти на пропозицію про обмін ув'язненими

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Україна ще раз вимагає від РФ негайно надати відповідь на пропозицію передати їм 23 росіян в обмін на політв'язнів Кремля

Українська сторона в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи звернулася з вимогою до представників Росії надати відповідь на пропозицію щодо обміну в'язнями. Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook першого віце-спікера Верховної ради, представника України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірини Геращенко.

За її словами, в Гуманітарній групі українську сторону представляють представники Служба безпеки та Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, які мають всі відповідні директиви і мандат вести повноцінні переговори про звільнення заручників та політв'язнів.

"Українська сторона сьогодні ще раз звернулася з вимогою до представників РФ негайно надати офіційну відповідь на пропозицію передати їм 23 злочинців-росіян в обмін на політв'язнів Кремля. Також ми готові помилувати кілька десятків сепаратистів в обмін на 20 українців - цивільних і військових, які незаконно і роками містяться в окупованому Донбасі", - написала вона.

Однак Геращенко зазначила, що Москва повністю заблокувала питання звільнення заручників.

Нагадаємо, раніше Геращенко повідомила про декілька зривів процесу звільнення українських військових з полону в цьому році.