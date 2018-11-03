Туреччина передала РФ список українських політв'язнів на звільнення

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (president.gov.ua)

Раніше Росія видала Туреччині двох українських політв'язнів

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган передав російській стороні список українських політв'язнів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на адміністрацію президента України.

"Ми домовилися про те, що стосовно тих, хто незаконно перебуває в окупованому Криму та на території РФ, будемо продовжувати координацію про продовження процесу звільнення політв'язнів", - сказав Петро Порошенко.

У свою чергу Ердоган нагадав, що раніше Росія видала Туреччині двох українських політв'язнів - Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова.

"На цей раз ми отримали більш довгий список, який ми відразу, негайно передали російській стороні. Я хочу, щоб ми стежили за цим процесом і успішно його вирішили", - заявив він.

Зазначимо, раніше Порошенко заявив, що під час візиту в Гельсінкі підніме питання звільнення українських політв'язнів, зокрема режисера Олега Сенцова, журналіста Романа Сущенкі та активіста Володимира Балуха.