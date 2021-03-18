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Правозахисниця оцінила ризики закону про колаборантів: може вдарити по жителям Донбасу

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 08:34
Правозахисниця оцінила ризики закону про колаборантів: може вдарити по жителям Донбасу Фото: під загрозою законопроекту можуть бути громадяни, які перетинають КПВВ (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Ігор Литвиненко

Верховна рада може ввести покарання для тих, хто допомагає російської агресії проти України. При цьому правозахисниця, член правління благодійного фонду "Схід-SOS" Олександра Дворецька вважає, що такі ініціативи можуть вдарити по звичайним людям, що живуть на окупованій території.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пособники агресора. Як в Україні хочуть карати за колабораціонізм".

"Люди повинні розуміти, що держава не заохочує співпрацю з ворогом. Але при цьому важливо, якими словами це говорити, як донести в першу чергу, що якщо ви живете в окупації, то ви жертви окупації, а не її архітектори", - сказала Дворецька.

Вона зазначила, що жителі окупованих територій в принципі не можуть не взаємодіяти з місцевими "владою". При цьому розмитість понять у законопроекті не дозволяє точно оцінити, що з цього може бути розцінено як колабораціонізм.

Дворецька прогнозує, що першими під удар можуть потрапити звичайні люди, що перетинають КПВВ.

"Навіть зараз у правоохоронних органів є достатньо інструментів, щоб залучати винних у держзраді. Чому вони цього не роблять зараз, а повинні почати робити після прийняття цих законопроектів, незрозуміло. До того ж ці ініціативи сильно лякають звичайних людей, негативно впливають на реінтеграцію", - підкреслила правозахисниця.

Нагадаємо, рік тому у Раді заявили про бажання ввести відповідальність за сприяння окупаційним військам.

Через рік, 25 лютого 2021 року, у парламенті зареєстрували законопроект про боротьбу з колаборантами.

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