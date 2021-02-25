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У Раді зареєстрували закон про боротьбу з колаборантами

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 17:51
У Раді зареєстрували закон про боротьбу з колаборантами Фото: під час обговорення проекту (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Верховна рада розгляне проект закону про боротьбу з колаборантами. Його було розроблено за ініціативи "Національного корпусу", діючих нардепів та громадськості.

Про це заявив керівник штабу "Нацкорпусу" Максим Жорін.

"Ми в минулому році двічі приносили законопроект до Офісу Президента, не отримали жодної реакції і пізніше створили робочу групу з діючих проукраїнських народних депутатів, представників громадськості, юристів та ветеранів. Завдяки цій робочій групі ми змогли доопрацювати цей законопроект і офіційно зареєструвати його у ВР", - розповів Жорін.

За його словами, законопроект спрямований на засудження та покарання осіб, причетних до співпраці з ворогом - від Медведчука до тих, хто "..агітував за Росію чи, наприклад, здавав координати наших військ".

На його думку, санкцій, накладених на Медведчука та його оточення, - не досить.

"Саме завдяки цьому законопроекту ми реально зможемо притягнути до відповідальності всіх тих негідників, які співпрацювали або співпрацюють з ворогом", - сказав Жорін.

Нагадаємо, у Кабміні підготували законопроект "Про державну політику перехідного періоду", в якому Росія офіційно називається агресором.

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