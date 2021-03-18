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Правозащитница оценила риски закона о коллаборантах: может ударить по жителям Донбасса

Новина українською → Киев, Четверг 18 марта 2021 08:34
Правозащитница оценила риски закона о коллаборантах: может ударить по жителям Донбасса Фото: под угрозой законопроекта могут оказаться граждане, пересекающие КПВВ (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Верховная рада может ввести наказания для тех, кто помогает российской агрессии против Украины. При этом правозащитница, член правления благотворительно фонда "Восток-SOS" Александра Дворецкая считает, что такие инициативы могут ударить по обычным людям, живущим на оккупированной территории.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пособники агрессора. Как в Украине хотят наказывать за коллаборационизм".

"Люди должны понимать, что государство не поощряет сотрудничество с врагом. Но при этом важно, какими словами это говорить, как донести в первую очередь, что если вы живете в оккупации, то вы жертвы оккупации, а не ее архитекторы", - сказала Дворецкая.

Она отметила, что жители оккупированных территорий в принципе не могут не взаимодействовать с местными "властями". При этом размытость понятий в законопроекте не позволяет точно оценить, что из этого может быть расценено как коллаборационизм.

Дворецкая прогнозирует, что первыми под удар могут попасть обычные люди, пересекающие КПВВ.

"Даже сейчас у правоохранительных органов есть достаточно инструментов, чтобы привлекать виновных в госизмене. Почему они этого не делают сейчас, а должны начать делать после принятия этих законопроектов, непонятно. К тому, же эти инициативы сильно пугают обычных людей, негативно влияют на реинтеграцию", - подчеркнула правозащитница.

Напомним, год назад в Раде заявили о желании ввести ответственность за содействие оккупационным войскам.

Спустя год, 25 февраля 2021 года, в парламенте зарегистрировали законопроект о борьбе с коллаборантами.

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