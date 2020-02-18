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У Раді хочуть передбачити відповідальність за сприяння окупаційним військам

Новини » Політика     18.02.2020 - 11:30
У Раді хочуть передбачити відповідальність за сприяння окупаційним військам
Фото: Олександр Качура (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі профільний комітет розробляє відповідний проект закону

У Верховній раді розроблять законопроект про відповідальність за сприяння окупаційним військам. Про це повідомив заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура, передає кореспондент РБК-Україна.

Розробкою законопроекту займається профільний комітет ВР.

"Профільний комітет наразі розробляє законопроект. Але це буде не закон про колаборантів, але це буде частина військового злочину. Це сприяння окупаційним режимам, окупаційним військам. І за це теж буде передбачена відповідальність", - заявив Качура.

Нагадаємо, в понеділок у Раді з'явився текст законопроекту №3057 "Про Національне агентство України з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації". Так, агентство планується створити як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Як писало РБК-Україна, 11 лютого в ВР був зареєстрований законопроект №3057 "Про Національне агентство України з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації".

Додамо також, на початку лютого в Кабміні було прийнято рішення про створення Міністерства з питань окупованих територій.

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