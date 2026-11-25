Суть петиции, ее автор и количество голосов

Петиция №41/011389-26эп появилась на портале электронных петиций к КМУ во вторник, 24 ноября 2026 года.

Ее автор - Оксана Алексеевна Бульба - просит чиновников и Национальную комиссию по стандартам государственного языка:

рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующее Украинское правописание;

закрепить норму написания слов на обозначение национальной и гражданской принадлежности нашего народа - "Украинец", "Украинка" и "Украинцы" - с большой буквы.

Петиция насчет написания слов "Украинец", "Украинка" и "Украинцы" с большой буквы (скриншот: petition.kmu.gov.ua)

По состоянию на 16:20 среды, 25 ноября, под петицией было собрано только 2 подписи (из 25 000 необходимых).

При этом до конца сбора подписей остался 91 день.

Аргументы в пользу таких изменений

Обосновывая необходимость таких изменений, автор документа упоминает об утверждении национального достоинства и идентичности.

"В условиях полномасштабной войны за независимость, суверенитет и сам факт существования украинской нации, язык является не только средством коммуникации, но и фундаментом государственности", - напомнила Бульба.

Написание названия нашего народа с большой буквы, по ее мнению, станет:

проявлением глубокого уважения к каждому гражданину;

символом несокрушимости украинской нации.

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Другой аргумент - международный опыт.

"Во многих языках мира написание названий народов и национальностей с заглавной буквы является устоявшейся нормой, подчеркивающей уважение к человеку и его происхождению", - рассказала автор инициативы.

Такое правило, по ее словам, действует, в частности, в английском (Ukrainian), польском (Ukrainiec), чешском (Ukrajinec), словацком (Ukrajinec), французском (Ukrainien) и немецком (Ukrainer) языках.

В документе отмечается, что с начала полномасштабного вторжения в украинском медиапространстве, социальных сетях, публицистике и даже официальных обращениях "уже сформировалась устойчивая традиция писать слова "Украинец", "Украинка" и "Украинцы" с большой буквы".

Как проявление уважения и солидарности. Ведь "правописание должно отражать живое развитие языка и общественные запросы".

В петиции сообщается, что важным также является разграничение понятий.

"В украинском правописании уже предусмотрено написание с заглавной буквы слов с особой стилистической и ценностной нагрузкой (например, Родина, Государство, Независимость в определенных контекстах)", - отмечается в документе.

Следовательно, закрепление предложенной нормы для обозначения нашего народа, по мнению автора петиции, "станет логичным продолжением этой традиции".

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О чем именно просят подписанты петиции

Учитывая всю вышеизложенную информацию, подписанты петиции просят:

поручить Национальной комиссии по стандартам государственного языка - совместно с Институтом украинского языка НАН Украины - проработать вопрос насчет изменения орфографической нормы ;

; внести изменения в Украинское правописание - разрешив или закрепив как обязательное написание слов "Украинец", "Украинка", "Украинцы" с большой буквы (во всех стилях речи).

"С уважением, гражданка Украины", - подытоживается в документе.