В Украине могут запретить всю русскоязычную культурную продукцию: объяснение Ивановской
В Украине готовят изменения в законодательство, которые должны усилить защиту украинского языка и позволят запретить весь русскоязычный культурный продукт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова уполномоченной по защите государственного языка Елены Ивановской в разговоре в рамках проекта hromadske.talk.
Что именно и когда может измениться в Украине
Профессор и доктор филологии напомнила, что действующий закон "О культуре" ограничивает статьей 15 исполнение русскоязычных песен или других продуктов на территории Украины гражданами РФ.
При этом 15 июля 2026 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15412 (поддержанный профильным комитетом парламента) о внесении изменений в законодательство насчет обеспечения функционирования украинского языка как государственного.
Документ предлагает, в частности, внести изменения в закон "О культуре".
Они, согласно пояснительной записке, должны запретить:
- публичное исполнение произведений, исполняемых на государственном языке государства-агрессора;
- публичный показ произведений, исполняемых на государственном языке государства-агрессора;
- публичную демонстрацию произведений, исполняемых на государственном языке государства-агрессора;
- фонограммы, видеограммы и музыкальные клипы, содержащие их зафиксированное исполнение.
Фрагмент карты законопроекта №15412 (скриншот: itd.rada.gov.ua)
Следовательно, именно принятие этого проекта закона народными депутатами позволит запретить русскоязычный культурный продукт в Украине в целом.
Позиция Ивановской насчет таких возможных изменений
Языковая омбудсман также выступает за усиление соответствующих ограничений в Украине.
"Я надеюсь, что изменения будут и в законе "О культуре" (в частности, к статье 15). Где вне закона окажется русскоязычный культурный продукт", - сообщила она.
Ивановская отметила, что речь идет и о "тех русскоязычных музыкальных произведениях, которые сегодня еще, к сожалению, слушают граждане Украины кое-где, даже в публичном пространстве".
"И, более того, исполняют их", - добавила уполномоченная по защите государственного языка.
Она напомнила, что комитет ВРУ по гуманитарной и информационной политике под председательством Никиты Потураева поддержал эту законодательную инициативу.
"И это позволило подать все эти рекомендации, все эти поправки в Верховную Раду", - констатировала эксперт.
Напомним, ранее мы рассказывали, сколько украинцев говорят на государственном языке и что мешает переходу.
Кроме того, мы объясняли, почему тарологам, коучам и бьюти-блогерам в сети пора перейти на украинский язык.
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