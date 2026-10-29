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В Украине могут запретить всю русскоязычную культурную продукцию: объяснение Ивановской

13:30 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ирина Костенко
В Украине могут запретить всю русскоязычную культурную продукцию: объяснение Ивановской Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская (фото: Getty Images)
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В Украине готовят изменения в законодательство, которые должны усилить защиту украинского языка и позволят запретить весь русскоязычный культурный продукт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова уполномоченной по защите государственного языка Елены Ивановской в разговоре в рамках проекта hromadske.talk.

Что именно и когда может измениться в Украине

Профессор и доктор филологии напомнила, что действующий закон "О культуре" ограничивает статьей 15 исполнение русскоязычных песен или других продуктов на территории Украины гражданами РФ.

При этом 15 июля 2026 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15412 (поддержанный профильным комитетом парламента) о внесении изменений в законодательство насчет обеспечения функционирования украинского языка как государственного.

Документ предлагает, в частности, внести изменения в закон "О культуре".

Они, согласно пояснительной записке, должны запретить:

  • публичное исполнение произведений, исполняемых на государственном языке государства-агрессора;
  • публичный показ произведений, исполняемых на государственном языке государства-агрессора;
  • публичную демонстрацию произведений, исполняемых на государственном языке государства-агрессора;
  • фонограммы, видеограммы и музыкальные клипы, содержащие их зафиксированное исполнение.

В Украине могут запретить всю русскоязычную культурную продукцию: объяснение ИвановскойФрагмент карты законопроекта №15412 (скриншот: itd.rada.gov.ua)

Следовательно, именно принятие этого проекта закона народными депутатами позволит запретить русскоязычный культурный продукт в Украине в целом.

Позиция Ивановской насчет таких возможных изменений

Языковая омбудсман также выступает за усиление соответствующих ограничений в Украине.

"Я надеюсь, что изменения будут и в законе "О культуре" (в частности, к статье 15). Где вне закона окажется русскоязычный культурный продукт", - сообщила она.

Ивановская отметила, что речь идет и о "тех русскоязычных музыкальных произведениях, которые сегодня еще, к сожалению, слушают граждане Украины кое-где, даже в публичном пространстве".

"И, более того, исполняют их", - добавила уполномоченная по защите государственного языка.

Она напомнила, что комитет ВРУ по гуманитарной и информационной политике под председательством Никиты Потураева поддержал эту законодательную инициативу.

"И это позволило подать все эти рекомендации, все эти поправки в Верховную Раду", - констатировала эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько украинцев говорят на государственном языке и что мешает переходу.

Кроме того, мы объясняли, почему тарологам, коучам и бьюти-блогерам в сети пора перейти на украинский язык.

Читайте также, как предлагают увеличить штрафы за нарушение языкового закона.

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