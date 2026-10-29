В Украине могут запретить всю русскоязычную культурную продукцию: объяснение Ивановской

В Украине готовят изменения в законодательство, которые должны усилить защиту украинского языка и позволят запретить весь русскоязычный культурный продукт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова уполномоченной по защите государственного языка Елены Ивановской в разговоре в рамках проекта hromadske.talk.

Что именно и когда может измениться в Украине

Профессор и доктор филологии напомнила, что действующий закон "О культуре" ограничивает статьей 15 исполнение русскоязычных песен или других продуктов на территории Украины гражданами РФ.

При этом 15 июля 2026 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15412 (поддержанный профильным комитетом парламента) о внесении изменений в законодательство насчет обеспечения функционирования украинского языка как государственного.

Документ предлагает, в частности, внести изменения в закон "О культуре".

Они, согласно пояснительной записке, должны запретить:

публичное исполнение произведений, исполняемых на государственном языке государства-агрессора;

публичный показ произведений, исполняемых на государственном языке государства-агрессора;

публичную демонстрацию произведений, исполняемых на государственном языке государства-агрессора;

фонограммы, видеограммы и музыкальные клипы, содержащие их зафиксированное исполнение.

Фрагмент карты законопроекта №15412 (скриншот: itd.rada.gov.ua)

Следовательно, именно принятие этого проекта закона народными депутатами позволит запретить русскоязычный культурный продукт в Украине в целом.

Позиция Ивановской насчет таких возможных изменений

Языковая омбудсман также выступает за усиление соответствующих ограничений в Украине.

"Я надеюсь, что изменения будут и в законе "О культуре" (в частности, к статье 15). Где вне закона окажется русскоязычный культурный продукт", - сообщила она.

Ивановская отметила, что речь идет и о "тех русскоязычных музыкальных произведениях, которые сегодня еще, к сожалению, слушают граждане Украины кое-где, даже в публичном пространстве".

"И, более того, исполняют их", - добавила уполномоченная по защите государственного языка.

Она напомнила, что комитет ВРУ по гуманитарной и информационной политике под председательством Никиты Потураева поддержал эту законодательную инициативу.

"И это позволило подать все эти рекомендации, все эти поправки в Верховную Раду", - констатировала эксперт.