Суть петиції, її автор і кількість голосів

Петиція №41/011389-26еп з'явилась на порталі електронних петицій до КМУ у вівторок, 24 листопада 2026 року.

Її авторка - Оксана Олексіївна Бульба - просить урядовців і Національну комісію зі стандартів державної мови:

розглянути питання про внесення змін до чинного Українського правопису;

закріпити норму написання слів на позначення національної та громадянської приналежності нашого народу - "Українець", "Українка" та "Українці" - з великої літери.

Петиція щодо написання слів "Українець", "Українка" та "Українці" з великої літери (скриншот: petition.kmu.gov.ua)

Станом на 16:20 середи, 25 листопада, під петицією було зібрано лише 2 підписи (із 25 000 необхідних).

При цьому до кінця збору підписів залишився 91 день.

Аргументи на користь таких змін

Обґрунтовуючи необхідність таких змін, авторка документа згадує про утвердження національної гідності та ідентичності.

"В умовах повномасштабної війни за незалежність, суверенітет та сам факт існування української нації, мова є не лише засобом комунікації, а й фундаментом державності", - нагадала Бульба.

Написання назви нашого народу з великої літери, на її думку, стане:

проявом глибокої поваги до кожного громадянина;

символом незламності української нації.

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Інший аргумент - міжнародний досвід.

"У багатьох мовах світу написання назв народів та національностей з великої літери є усталеною нормою, що підкреслює повагу до людини та її походження", - розповіла авторка ініціативи.

Таке правило, за її словами, діє, зокрема, в англійській (Ukrainian), польській (Ukrainiec), чеській (Ukrajinec), словацькій (Ukrajinec), французькій (Ukrainien) та німецькій (Ukrainer) мовах.

У документі зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення в українському медіапросторі, соціальних мережах, публіцистиці та навіть офіційних зверненнях "уже сформувалася стійка традиція писати слова "Українець", "Українка" та "Українці" з великої літери".

Як вияв пошани та солідарності. Адже "правопис має відображати живий розвиток мови та суспільні запити".

У петиції повідомляється, що важливим також є розмежування понять.

"В українському правописі вже передбачено написання з великої літери слів з особливим стилістичним та ціннісним навантаженням (наприклад, Батьківщина, Держава, Незалежність у певних контекстах)", - наголошується в документі.

Отже, закріплення запропонованої норми для позначення нашого народу, на думку авторки петиції, "стане логічним продовженням цієї традиції".

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Про що саме просять підписанти петиції

Враховуючи всю викладену вище інформацію, підписанти петиції просять:

доручити Національній комісії зі стандартів державної мови - спільно з Інститутом української мови НАН України - опрацювати питання щодо зміни орфографічної норми ;

; внести зміни до Українського правопису - дозволивши або закріпивши як обов'язкове написання слів "Українець", "Українка", "Українці" з великої літери (в усіх стилях мовлення).

"З повагою, громадянка України", - підсумовується в документі.