Обновленный стандарт: как изменилось "Украинское правописание" и где найти официальную редакцию онлайн

Текст "Украинского правописания" официально обновили. Полную версию издания 2026 года можно найти "в несколько кликов" - онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Где найти обновленное правописание онлайн

Украинцам напомнили, что 28 марта 2026 года вступил в силу стандарт государственного языка "Украинское правописание".

Он был утвержден решением Национальной комиссии по стандартам государственного языка №47 от 1 марта 2026 года.

Текст указанного стандарта государственного языка можно найти на официальном веб-сайте Комиссии.

Обновленный стандарт государственного языка, первая страница официального издания (скриншот: mova.gov.ua)

Что именно изменилось в "Украинском правописании"

Согласно информации МОН, в текст правописания внесли редакционно-технические исправления:

унифицирована и приведена в соответствие с действующими нормами структура правописания - как нормативного документа;

исправлены технические ошибки (опечатки, повторы и т.д.);

из иллюстративного материала изъяты названия объектов, касающихся государства-агрессора и его союзников;

отдельные нормы дополнены примерами;

уточнено ударение некоторых слов и словоформ в иллюстративном материале;

уточнены формулировки некоторых частей, пунктов, подпунктов и примечаний (без изменения нормы);

дополнен текст подразделом "Украинский алфавит".

Обязательно ли обновленное правописание для каждого

В завершение в МОН сообщили, что решения Национальной комиссии по стандартам государственного языка являются обязательными для выполнения на всей территории Украины.

Таким образом, действие стандарта государственного языка "Украинское правописание" распространяется на все сферы общественной жизни.

Они определены в законе Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".