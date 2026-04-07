ua en ru
Вт, 07 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Обновленный стандарт: как изменилось "Украинское правописание" и где найти официальную редакцию онлайн

07:30 07.04.2026 Вт
2 мин
Названий объектов, которые касаются РФ и ее союзников, в издании больше нет
aimg Ирина Костенко
Обновленное "Украинское правописание" доступно онлайн (фото иллюстративное: freepik.com)

Текст "Украинского правописания" официально обновили. Полную версию издания 2026 года можно найти "в несколько кликов" - онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Где найти обновленное правописание онлайн

Украинцам напомнили, что 28 марта 2026 года вступил в силу стандарт государственного языка "Украинское правописание".

Он был утвержден решением Национальной комиссии по стандартам государственного языка №47 от 1 марта 2026 года.

Текст указанного стандарта государственного языка можно найти на официальном веб-сайте Комиссии.

Обновленный стандарт: как изменилось &quot;Украинское правописание&quot; и где найти официальную редакцию онлайнОбновленный стандарт государственного языка, первая страница официального издания (скриншот: mova.gov.ua)

Что именно изменилось в "Украинском правописании"

Согласно информации МОН, в текст правописания внесли редакционно-технические исправления:

  • унифицирована и приведена в соответствие с действующими нормами структура правописания - как нормативного документа;
  • исправлены технические ошибки (опечатки, повторы и т.д.);
  • из иллюстративного материала изъяты названия объектов, касающихся государства-агрессора и его союзников;
  • отдельные нормы дополнены примерами;
  • уточнено ударение некоторых слов и словоформ в иллюстративном материале;
  • уточнены формулировки некоторых частей, пунктов, подпунктов и примечаний (без изменения нормы);
  • дополнен текст подразделом "Украинский алфавит".

Обязательно ли обновленное правописание для каждого

В завершение в МОН сообщили, что решения Национальной комиссии по стандартам государственного языка являются обязательными для выполнения на всей территории Украины.

Таким образом, действие стандарта государственного языка "Украинское правописание" распространяется на все сферы общественной жизни.

Они определены в законе Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Напомним, в январе 2026 года Национальная комиссия по стандартам государственного языка предоставила четкое разъяснение насчет неупотребления феминитивов, определив, при каких условиях это может считаться нарушением языковых норм.

Тем временем в Верховной Раде предложили запретить русский в частных школах.

Читайте также, какие "языковые" требования ввели для чиновников и ректоров вузов в Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Интернет правопис МОН Советы Документы Ученые Языковой закон Образование в Украине
Новости
Вэнс на низком старте и готов вступить в переговоры с Ираном, - Politico
Вэнс на низком старте и готов вступить в переговоры с Ираном, - Politico
