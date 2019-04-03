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Уряд затвердив терміни перевірки "Укроборонпрому"

Новини » Суспільство    03.04.2019 - 15:39
Уряд затвердив терміни перевірки "Укроборонпрому"
Ілюстративне фото (ukroboronprom.com.ua)

Перевірка "Укроборонпрому" пройде за участю міжнародних експертів

Кабінет міністрів України згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО) затвердив терміни перевірки "Укроборонпрому". Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з затвердженим планом, у квітні профільні відомства мають провести огляд підприємств "Укроборонпрому", після чого почнеться його масштабний аудит із залученням міжнародних експертів.

Також у квітні пройдуть громадські слухання у зв'язку з трансформацією підприємств "Укроборонпрому" в акціонерні товариства із залученням іноземних інвестицій. Крім того, в плані вказано розробку закону про оборонне замовлення для забезпечення прозорості замовлення та посилення відповідальності за порушення в оборонній сфері.

Фото: план виконання указу про аудит "Укроборонпрому"

Нагадаємо, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) попросила Раду громадського контролю НАБУ відреагувати на затягування розслідування розкрадань на підприємствах "Укроборонпрому".

До цього президент Петро Порошенко доручив перевірити на детекторі брехні керівників "Укроборонпрому".

 

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