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САП просить вплинути на затягування справ НАБУ щодо "Укроборонпрому"

Новини » Суспільство    03.04.2019 - 09:54
САП просить вплинути на затягування справ НАБУ щодо "Укроборонпрому"
Фото: керівник САП Назар Холодницький (РБК-Україна)

Детективів НАБУ звинувачують у затягуванні справ щодо розкрадання в оборонній сфері

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить Раду громадського контролю Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) відреагувати на затягування розслідування розкрадань на підприємствах "Укроборонпрому". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на САП.

Повідомляється, що в ході процесуального керівництва розслідуванням розкрадань у військовій сфері САП встановила факти порушення закону детективами НАБУ. Зокрема, в березні 2016 НАБУ відкрило справу через фіктивні поставки на Харківський бронетанковий завод запчастин і комплектуючих на 56 млн гривень. Слідство рухалося активно до вересня, після чого в НАБУ заявили про відсутність перспектив у цієї справи, хоча в рамках цього провадження епізод про постачання двигунів на Львівський бронетанковий завод успішно довели до суду.

Крім того, в жовтні 2017 року новий детектив отримав вказівки з терміном виконання 2 місяці, але затягує їх виконання досі. При цьому детективи не інформували САП про листування щодо "Укроборонпрому", яке є предметом журналістського розслідування про розкрадання в оборонній сфері за участю оточення президента Петра Порошенка.

САП також підкреслює затягування розслідування таких справ:

  1. Зловживання з боку посадових осіб Міністерства оборони та керівництва Шепетівського ремонтного заводу при закупівлі 18 самохідних гаубиць 2 С1 "Гвоздика".
  2. Розкрадання посадовими особами дочірнього підприємства "Укрспецекспорту" і двох підприємств-нерезидентів більш млн гривень Шосткинського казенного заводу "Імпульс".
  3. Розтрата понад 58 млн гривень при закупівлі палива Міноборони у ТОВ "Трейд Коммодіті" (ч. 5 ст. 191 КК України), з якої в окреме провадження виділено епізод щодо одного з фігурантів справи. Розслідування зупинено у зв'язку з розшуком підозрюваного.
  4. Розтрата майна "Київського бронетанкового заводу" посадовими особами підприємства.
  5. Розтрата службовими особами "Житомирського бронетанкового заводу" майна мобілізаційного резерву - 20 двигунів УТД-20 вартістю 6,9 млн гривень.
  6. Розтрата 382 тис. гривень посадовими особами "Київського бронетанкового заводу" шляхом завищення витрат на капітальний ремонт двигунів марки 5Д20-240.

"Така позиція НАБУ під час розслідувань злочинів у сфері оборонно-промислового комплексу стала можливою в результаті системних помилок в організації діяльності органу досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко доручив перевірити на детекторі брехні керівників "Укроборонпрому".

Відзначимо, за даними журналістського розслідування програми "Наші гроші", нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський викрали мільйони на міжнародному контракті.

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