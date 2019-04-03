САП просить вплинути на затягування справ НАБУ щодо "Укроборонпрому"

Детективів НАБУ звинувачують у затягуванні справ щодо розкрадання в оборонній сфері
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить Раду громадського контролю Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) відреагувати на затягування розслідування розкрадань на підприємствах "Укроборонпрому". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на САП.
Повідомляється, що в ході процесуального керівництва розслідуванням розкрадань у військовій сфері САП встановила факти порушення закону детективами НАБУ. Зокрема, в березні 2016 НАБУ відкрило справу через фіктивні поставки на Харківський бронетанковий завод запчастин і комплектуючих на 56 млн гривень. Слідство рухалося активно до вересня, після чого в НАБУ заявили про відсутність перспектив у цієї справи, хоча в рамках цього провадження епізод про постачання двигунів на Львівський бронетанковий завод успішно довели до суду.
Крім того, в жовтні 2017 року новий детектив отримав вказівки з терміном виконання 2 місяці, але затягує їх виконання досі. При цьому детективи не інформували САП про листування щодо "Укроборонпрому", яке є предметом журналістського розслідування про розкрадання в оборонній сфері за участю оточення президента Петра Порошенка.
САП також підкреслює затягування розслідування таких справ:
"Така позиція НАБУ під час розслідувань злочинів у сфері оборонно-промислового комплексу стала можливою в результаті системних помилок в організації діяльності органу досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко доручив перевірити на детекторі брехні керівників "Укроборонпрому".
Відзначимо, за даними журналістського розслідування програми "Наші гроші", нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський викрали мільйони на міжнародному контракті.