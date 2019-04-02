Порошенко доручив перевірити на поліграфі керівників "Укроборонпрому"

Фото: Порошенко, Турчинов, Кривонос (president.gov.ua)

Перевірку має організувати уряд

Президент України Петро Порошенко під час наради з Секретарем Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександром Турчиновим та та його заступником Сергієм Кривоносом звернувся до уряду з проханням забезпечити організацію досліджень на поліграфі всього керівного складу Державного концерну "Укроборонпром". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Адміністрації президента.

Порошенко доручив окремо підготувати списки тих, хто має пройти дослідження.

"Прошу включити туди і керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу - і керівників підприємств, і тих, хто відповідає за фінансову діяльність", - сказав президент.

"У випадку виявлення підстав, прошу передати відповідні результати досліджень поліграфа або контррозвідці Служби безпеки Україна, або у правоохоронні органи. Якщо будуть виявленні ті чи інші обставини скоєння злочину", - заявив Порошенко.

Президент також наголосив, що звернеться до уряду щодо негайного фінансування міжнародного аудиту концерну "Укроборонпром". Він додав, що рішення має бути прийнято вже в квітні.

Нагадаємо, в розслідуванні журналістки "Наші гроші" Лесі Іванової говорилось про те, що нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський вкрали мільйони на міжнародному контракті.

Розслідувачі стверджували, що екс-заступник секретаря РНБО Олег Гладковський є близьким другом президента, а ще один учасник схем Віталій Жуков, який звільнився з "Укроборонпрому" в 2014 році, мав доступ до графіка виробництва і потреб заводів і домовлявся про ціну.