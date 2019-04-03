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Правительство утвердило сроки проверки "Укроборонпрома"

Новости » Общество    03.04.2019 - 15:39
Правительство утвердило сроки проверки "Укроборонпрома"
Иллюстративное фото (ukroboronprom.com.ua)

Проверка "Укроборонпрома" пройдет при участии международных экспертов

Кабинет министров Украины согласно решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил сроки проверки "Укроборонпрома". Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно утвержденному плану, в апреле профильные ведомства должны провести осмотр предприятий "Укроборонпрома", после чего начнется его масштабный аудит с привлечением международных экспертов.

Также в апреле пройдут общественные слушания в связи с трансформацией предприятий "Укроборонпрома" в акционерные общества с привлечением иностранных инвестиций. Кроме того, в плане указана разработка закона об оборонном заказе для обеспечения прозрачности заказа и усиления ответственности за нарушения в оборонной сфере.

Фото: план выполнения указа об аудите "Укроборонпрома"

Напомним, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) попросила Совет общественного контроля НАБУ отреагировать на затягивание расследования хищений на предприятиях "Укроборонпрома".

До этого президент Петр Порошенко поручил проверить на детекторе лжи руководителей "Укроборонпрома".

 

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