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Більше 100 ліцеїв заблоковані по всій Франції в рамках антиурядових протестів

Новини » Надзвичайні події    03.12.2018 - 19:15
Більше 100 ліцеїв заблоковані по всій Франції в рамках антиурядових протестів
Фото: протести у Франції (GettyImages)

Учні протестують проти цін на паливо і проти реформ в освітньому секторі

Більше 100 ліцеїв заблоковані по всій Франції в рамках антиурядових протестів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Figaro.

Повідомляється, що в Парижі перекритий доступ до семи ліцеїв, адміністрація ще десяти ліцеїв повідомляла про спроби блокування доступу до освітніх закладів. Учні протестують проти цін на паливо і проти реформ в освітньому секторі.

Зазначимо, звернення президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера до Національної асамблеї Франції було скасовано, щоб "віддати пріоритет" слухань щодо протестів, які тривають у країні вже кілька тижнів.

Як відомо, в результаті зіткнень між демонстрантами, які протестують проти підвищення цін на паливо, і правоохоронцями у Франції затримали 412 осіб. Крім того, 133 людини були поранені, в тому числі і співробітники поліції.

Зазначимо, влада Франції обговорювала можливість введення режиму надзвичайного стану через протестні акції в Парижі. За словами представника французького уряду Бенжамена Гриво, ініціатива запропонована для того, щоб не допустити повторення масових вуличних заворушень.

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