"Жовті жилети" вважають недостатніми поступки уряду Франції

Фото: протести у Франції (GettyImages)

Представник протестного руху заявив, що протестанти розраховували на "скасування підвищення податків на паливо, а не просто на мораторій"

У Франції представники руху "жовті жилети" висловили незадоволення новими заходами уряду країни, зокрема введенням мораторію на зростання цін на паливо. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Le Figaro.

За словами одного з представників протестуючих Бенжамена Коші, рух розраховував на "скасування підвищення податків на паливо, а не просто на мораторій"

"Французи - не горобці, вони не хочуть крихт, які їм дає владу, вони хочуть багет", - сказав він, зазначивши, що французи хочуть змінити курс політики Еммануеля Макрона.

Відзначимо, раніше прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп офіційно оголосив про припинення росту податків на паливо на тлі масових протестів.

Раніше РБК-Україна писало, що більше 100 ліцеїв заблоковані по всій Франції в рамках антиурядових протестів.

Як відомо, в результаті зіткнень між демонстрантами, які протестують проти підвищення цін на паливо, і правоохоронцями у Франції затримали 412 осіб. Крім того, 133 людини були поранені, в тому числі і співробітники поліції.

Зазначимо, влада Франції обговорювала можливість введення режиму надзвичайного стану через протестні акції в Парижі. За словами представника французького уряду Бенжамена Гриво, ініціатива запропонована для того, щоб не допустити повторення масових вуличних заворушень.