ua en ru
Пн, 20 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Правила применения полицией оружия должны быть пересмотрены, - Зеленский

21:10 20.04.2026 Пн
2 мин
Президент сделал резкое заявление после позорного побега патрульных от стрелка в Киеве
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Правила применения полицейскими оружия для защиты людей должны быть пересмотрены, как и протоколы реагирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Генпрокурор показал видео с бодикамер беглых полицейских во время стрельбы в Киеве

"Должны быть пересмотрены в полиции все протоколы реагирования, правила подготовки, правила применения оружия для защиты людей, чтобы подобного больше не было. Должна быть безопасность для всех", - подчеркнул он после инцидента с полицейскими во время теракта в Киеве.

Глава государства добавил, что сегодня генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что собрано достаточно доказательств и двум патрульным, которые не защитили людей в столице, сообщили о подозрении.

"Патрульные должны были сделать все, чтобы остановить убийцу, но сбежали. Должна быть ответственность, учитывая, что следующие процессуальные шаги по ним не будут затягиваться", - подчеркнул Зеленский.

Скандал с полицейскими

Напомним, утром воскресенья, 19 апреля, в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как двое патрульных, прибывших на место стрельбы в Киеве, убегают после услышанных выстрелов.

Сразу же после этого глава МВД Игорь Клименко поручил провести расследование действий правоохранителей, а генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о возбуждении уголовного дела.

Сегодня, 20 апреля, двум киевским патрульным сообщили о подозрении после стрельбы 18 апреля. Их бездействие позволило вооруженному нападающему продолжить стрелять в людей.

Отметим, после скандала с патрульными полицейскими генерал полиции Евгений Жуков подал в отставку с должности начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины.

Все подробности трагедии в Голосеевском районе Киева

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Полицейские
Новости
Аналитика
