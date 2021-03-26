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Без права застави. Суд відправив Семенченка в СІЗО

Автор: Дмитро Левицький

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому нардепу Семену Семенченку. Суд відправив Семенченка під варту на 2 місяців без права внесення застави.

Про це заявив сам Семенченко після засідання суду.

"Суд ухвалив рішення відправити мене за ґрати", - заявив він.

Семенченка підозрюють у створенні приватної військової компанії, однак сам екс-нардеп заперечує звинувачення.

За версією слідства Семенченка, а також так званий "агент НАБУ" Євген Шевченко нібито створили за кордоном ПВК, до якої через охоронну фірму в Україні вербували бійців. Правоохоронці стверджують, що приватна армія налічувала 150 учасників.

Слідство вважає, що "ПВК Семенченка" могла співпрацювати з країнами Близького Сходу, наприклад з Іраком, Сирією та Афганістаном, на предмет організації поставок зброї.

Нагадаємо, другого фігуранта справи Шевченка арештували з можливістю внесення застави в розмірі 5 млн гривень.

Як заявляли в СБУ, станом на сьогодні підозри у справі "ПВК Семенченка" оголошені загалом шести фігурантам.

Додамо, журналісти "Слідство.Інфо" заявили, що "ПВК Семенченка" могла співпрацювати з олігархом Ігорем Коломойським.

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Новини України арештСИЗОСеменченкоСуд
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