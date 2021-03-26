Без права застави. Суд відправив Семенченка в СІЗО

"Суд ухвалив рішення відправити мене за ґрати", - заявив він.

Семенченка підозрюють у створенні приватної військової компанії, однак сам екс-нардеп заперечує звинувачення.

За версією слідства Семенченка, а також так званий "агент НАБУ" Євген Шевченко нібито створили за кордоном ПВК, до якої через охоронну фірму в Україні вербували бійців. Правоохоронці стверджують, що приватна армія налічувала 150 учасників.

Слідство вважає, що "ПВК Семенченка" могла співпрацювати з країнами Близького Сходу, наприклад з Іраком, Сирією та Афганістаном, на предмет організації поставок зброї.