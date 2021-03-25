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СБУ розглядає воєнізоване формування Семенченко як загрозу вербування найманців

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 17:15
СБУ розглядає воєнізоване формування Семенченко як загрозу вербування найманців Фото: Олег Головаш (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України розглядає воєнізоване формування колишнього народного депутата Насіння Семенченко як загрозу вербування найманців. ПВК була створена за кордоном у 2018 році.

Про це заявив начальник Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олег Головаш під час брифінгу.

"Семен Семенченко у 2018 році разом з Євгеном Шевченком... організували і зареєстрували на території однієї з іноземних держав приватної військової компанії", - заявив він.

Головаш зазначив, що СБУ інкримінує Семенченко той факт, що він створив на території України і очолював, забезпечував спорядженням незаконне військове формування.

"Факт створення ПВК на території іноземної держави ми розглядаємо як загрозу вчинення злочину, передбаченою статтею "найманство", особами, які входили до складу цього НВФ, в тому числі Семеном Семенченком", - заявив він.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що СБУ припинила діяльність воєнізованого формування, до його складу входили понад 150 осіб, а до організації, за версією слідства, причетні екс-нардеп Семен Семенченко і агент НАБУ Євген Шевченко.

Пізніше агент НАБУ Євген Шевченко, якого підозрюють у створенні ПВК, спростував звинувачення на свою адресу. Він заявив, що за останні три роки один раз був на базі охоронної компанії, створеної Семенченко.

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