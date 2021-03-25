Вербування найманців і табір під Києвом: що відомо про ПВК Семенченка

За даними правоохоронних органів, колишній народний депутат і екс-комбат батальйону "Донбас" Семен Семенченко створив приватну військову компанію (ПВК), до якої вербував українців. Вербування здійснювалося під прикриттям роботи охоронної фірми.

Про це стало відомо за підсумками сьогоднішнього брифінгу силовиків.

ПВК і контрабанда російського озброєння

Приватна військова компанія Семенченка, за версією правоохоронців, налічувала понад 150 учасників. Її роботу координували 15 громадян України. У ході масових обшуків вилучили тисячі патронів, гранатомети, протитанкові гранати, кулемет, гвинтівки і так далі.

ПВК могла співпрацювати з країнами Близького Сходу на предмет організації поставок зброї (Ірак, Сирія, Афганістан). Крім того, сам Семенченко і "таємний агент НАБУ" Євген Шевченко могли переправляти з Росії товари подвійного призначення. А також перепродавати їх українським підприємствам за завищеними цінами.

В Україні і за кордоном

За даними слідства, Семенченко та Євген Шевченко створили приватну військову компанію за кордоном і охоронну фірму в Україні. Але через цю фірму фактично вербувалися люди з бойовим досвідом для роботи на зарубіжну ПВК, оскільки в Україні найманство незаконне.

При цьому стверджується, що підготовка здійснювалася у таборі на території енергогенеруючої компанії "Центренерго" в Київській області. В СБУ зазначили, що до обрання запобіжного заходу основним фігурантам не можуть привести інші подробиці. Саме створення українським громадянином ПВК розглядається як загроза вчинення злочину, передбаченого статтею "найманство".

У справі будуть нові підозри

Як заявив начальник головного управління СБУ в Києві та Київській області Олег Головаш, на сьогодні підозри оголошені загалом шести фігурантам, в тому числі Семенченку і Шевченку. Слідство вважає, що всі вони очолювали різні напрямки ЧВК.

"Підозри ще будуть, тому що нами призначено низку досліджень і експертиз ... Будуть оголошуватися підозри іншим представникам цього незаконного збройного формування", - заявив він.

Нові докази

Також сьогодні представили нові докази у справі про контрабанду військових товарів з Росії. Тут головними фігурантами є Євген Шевченко та Андрій Рогоза (фігурує в кримінальних справах і журналістських розслідуваннях про корупцію в "Укроборонпромі").

Зокрема, продемонстрували запис переговорів організаторів схеми і листування в Telegram. На записах нібито Шевченко обговорює закупівлю клістронів (використовуються для запуску ракет зенітно-ракетного комплексу С300) в Росії за 30 тисяч доларів і перепродаж українським підприємствам за 200 тисяч доларів.

Крім того, Шевченко підозрюється в завезенні в Україну зброї для приватної військової компанії.