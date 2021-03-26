Без права залога. Суд отправил Семенченко в СИЗО

"Суд принял решение отправить меня за решетку", - заявил он.

Семенченко подозревают в создании частной военной компании, однако сам экс-нардеп отрицает обвинения.

По версии следствия Семенченко, а также так называемый "агент НАБУ" Евгений Шевченко якобы создали за рубежом ЧВК, в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Правоохранители утверждают, что частная армия насчитывала 150 участников.

Следствие считает, что "ЧВК Семенченко" могла сотрудничать со странами Ближнего Востока, например с Ираком, Сирией и Афганистаном, на предмет организации поставок оружия.