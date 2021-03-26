Без права залога. Суд отправил Семенченко в СИЗО

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Семену Семенченко. Суд отправил Семенченко под стражу на 2 месяца без права внесения залога.
Об этом заявил сам Семенченко после заседания суда.
"Суд принял решение отправить меня за решетку", - заявил он.
Семенченко подозревают в создании частной военной компании, однако сам экс-нардеп отрицает обвинения.
По версии следствия Семенченко, а также так называемый "агент НАБУ" Евгений Шевченко якобы создали за рубежом ЧВК, в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Правоохранители утверждают, что частная армия насчитывала 150 участников.
Следствие считает, что "ЧВК Семенченко" могла сотрудничать со странами Ближнего Востока, например с Ираком, Сирией и Афганистаном, на предмет организации поставок оружия.
Напомним, второго фигуранта дела Шевченко арестовали с возможностью внесения залога в размере 5 млн гривен.
Как заявляли в СБУ, по состоянию на сегодня подозрения по делу "ЧВК Семенченко" объявлены в общем шестерым фигурантам.
Добавим, журналисты "Слидство.Инфо" заявили, что "ЧВК Семенченко" могла сотрудничать с олигархом Игорем Коломойским.