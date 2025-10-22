ua en ru
Без права выйти под залог. Режиссера Андрея Билоуса оставили под стражей на два месяца

Среда 22 октября 2025 18:45
UA EN RU
Без права выйти под залог. Режиссера Андрея Билоуса оставили под стражей на два месяца Суд избрал меру пресечения Андрею Билоусу (фото: Суспільне_Лилия Гончарук)
Автор: Юлия Акимова, Василина Копытко

Режиссер Андрей Билоус, которому накануне объявили подозрение о сексуальном насилии в отношении студенток, останется под стражей до 17 декабря без права выйти под залог.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Суд избрал меру пресечения

22 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Андрею Билоусу - содержание под стражей в течение двух месяцев. Его подозревают "в изнасиловании и сексуальном насилии студенток, в том числе - несовершеннолетних (части 2, 3 статьи 152 и части 1, 2 статьи 153 Уголовного кодекса Украины)". Сам Билоус обвинения отвергает.

"Арест без возможности внесения залога", - сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в комментарии РБК-УКраина.

Прокурор по делу Мария Вдовиченко в комментарии "Суспільному" заявила, что это первая в истории Украины история о харассменте, которая дошла до расследования и сообщения о подозрении.

Решение суда Билоус не комментировал, его защита настаивала на другой мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Подозрение в сексуальном насилии

Следствие установило, что с 2017 года известный театральный режиссер и преподаватель Андрей Билоус, пользуясь своим служебным положением и авторитетом в художественной среде (на тот момент он был преподавателем КНУТКиТ и руководителем "Молодого театра"), систематически злоупотреблял властью над подчиненными студентками.

По данным Офиса генерального прокурора, подозреваемый склонял студенток к интимным отношениям без их согласия и совершал в отношении их сексуальное насилие.

"В период с марта 2018 по апрель 2023 года в служебных помещениях театра он неоднократно насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении пяти девушек, двое из которых на момент преступлений были несовершеннолетними", - сообщили в ОГП.

Прокуратура сначала официально не указала имя подозреваемого, но согласно информации источников РБК-Украина, речь шла об Андрее Билоусе.

Сейчас в деле речь идет о 5 потерпевших, но, по мнению следствия, их количество может быть больше.

Выводы судебно-психологических экспертиз подтвердили, что действия подозреваемого привели к:

  • длительным психотравмирующим последствиям;
  • нарушению социальной адаптации;
  • необходимости в психологической и психиатрической помощи.

С чего все началось

В конце января 2025 года обвинения против режиссера впервые прозвучали в видео на YouTube-канале "Насильник Билоус", где студентка София Сапожник заявила о недопустимом поведении Андрея Билоуса. После этого ряд женщин заявили о домогательствах со стороны режиссера.

После массовых протестов по Украине режиссера отстранили от исполнения обязанностей, а потом Билоус уволился по соглашению сторон. Следственные действия по обвинению продолжались почти 10 месяцев.

Суд
Новости
