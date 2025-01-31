Скандал в "Молодом театре": коллектив просит отстранить Андрея Белоуса с должности директора
Коллектив "Молодого театра" призывает отстранить преподавателя Киевского национального университета имени Ивана Карпенко-Карого (КНУТКиТ) Андрея Белоуса с должности директора и художественного руководителя на время расследования его причастности к домогательствам. Актеры и работники "Молодого театра" отреагировали на скандал, в котором Белоус обвиняется в домогательствах к студенткам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение актера "Молодого театра" Ильи Чопорова в Facebook.
Актеры и работники театра опубликовали заявление, в котором подчеркивают, что без расследования и отстранения Билоуса с должности не могут чувствовать себя в безопасности на рабочем месте.
"Об этом говорили все кроме нас - тех, кто там работает. Вы имеете право осуждать нас за тишину, но мы призываем к пониманию и анализу, потому что дело касается не только репутации или страха потерять работу, а банальной личной безопасности. Пока открыто следствие, и человек находится на должности художественного руководителя, мы не можем чувствовать себя в безопасности в месте, которое мы привыкли называть своим вторым домом", - говорится в заявлении.
Команда театра также выразила опасения, что могут появиться слухи против них, в частности от сторонников Билоуса. В то же время, они уверяют, что не будут молчать и готовы действовать, чтобы поддержать справедливое расследование.
Они отмечают, что подали коллективное заявление в КГГА с требованием отстранить Билоуса с должности на период расследования.
Что известно о скандале с Андреем Билоусом
Преподавателя КНУТКиТ и художественного руководителя "Молодого театра"Андрея Белоуса обвинили в сексуальных домогательствах. После служебной проверки в университете его отстранили от работы.
Обвинения впервые прозвучали 20 января 2025 года в видео на YouTube-канале "Насильник Белоуса", где студентка София Сапожник заявила о недопустимом поведении режиссера. По ее словам, он начал общение с ней еще до начала обучения, а впоследствии присылал интимные сообщения и фото.
После огласки о домогательствах заговорили и другие жертвы. Балетмейстер Лида Соклакова, которая ранее работала в "Молодом театре", подтвердила неприемлемое поведение Билоуса. Выпускник университета Валерий Филипенко заявил, что в театральном мире давно знали о подобных случаях и призвал пострадавших обращаться к юристам.
Сейчас сам Билоус комментариев не дает, только заявил, что обратился в полицию.
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