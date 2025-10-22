Без права вийти під заставу. Режисера Андрія Білоуса залишили під вартою на два місяці

Режисер Андрій Білоус, якому напередодні оголосили підозру про сексуальне насильство щодо студенток, залишиться під вартою до 17 грудня без права вийти під заставу.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на власні джерела.

Суд обрав запобіжний захід

22 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Андрію Білоусу - тримання під вартою протягом двох місяців. Його підозрюють "у зґвалтуванні та сексуальному насильстві студенток, в тому числі - неповнолітніх (частини 2, 3 статті 152 та частини 1, 2 статті 153 Кримінального кодексу України)". Сам Білоус звинувачення відкидає.

"Арешт без можливості внесення застави", - повідомила прес-служба Офісу Генерального прокурора в коментарі РБК-УКраїна.

Прокурорка у справі Марія Вдовиченко у коментарі "Суспільному" заявила, що це перша в історії України історія про харасмент, яка дійшла до розслідування та повідомлення про підозру.

Рішення суду Білоус не коментував, його захист наполягав на іншому запобіжному заході, не пов'язаному з триманням під вартою.

Підозра у сексуальному насильстві

Слідство встановило, що з 2017 року відомий театральний режисер і викладач Андрій Білоус, користуючись своїм службовим становищем та авторитетом у мистецькому середовищі (на той момент він був викладачем КНУТКіТ та художнім керівником "Молодого театру"), систематично зловживав владою над підлеглими студентками.

За даними Офісу генерального прокурора, підозрюваний схиляв студенток до інтимних стосунків без їхньої згоди та вчиняв щодо них сексуальне насильство.

"У період з березня 2018 по квітень 2023 року в службових приміщеннях театру він неодноразово ґвалтував та вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо п’яти дівчат, двоє з яких на момент злочинів були неповнолітніми", - повідомили в ОГП.

Прокуратура спершу офіційно не вказала ім'я підозрюваного, але згідно з інформацією джерел РБК-Україна, йшлося про Андрія Білоуса.

Зараз у справі йдеться про 5 потерпілих, втім, на думку слідства, їх кількість може бути більшою.

Висновки судово-психологічних експертиз підтвердили, що дії підозрюваного призвели до: