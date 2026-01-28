Работали на ФСБ в двух областях: СБУ разоблачила предателей, которые занимались поджогами

Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали трех агентов ФСБ, которые занимались поджогами в нескольких областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Telegram.
В частности, в Кропивницком задержали 19-летнего мужчину, который пытался поджечь здание одного из районных советов города. Он попался "на горячем" с 10-литровой канистрой бензина, которым он облил двери учреждения.
Согласно данным следствия, спецслужбы РФ завербовали фигуранта через сайт знакомств. Он познакомился с "девушкой", которая предложила встретиться, однако позже мужчина получил сообщение, что ее якобы похитили и для освобождения "знакомой" он должен сжечь райсовет.
Похожая схема сработала еще с одним жителем областного центра - 21-летним безработным, который по указанию ФСБ пытался сжечь отделение Укрпочты. Его тоже задержали на месте преступления, когда злоумышленник облил бензином и поджег входные двери и оконный ролет заведения.
Фото: задержанные агенты ФСБ (t.me/SBUkr)
Кроме того, в Черновцах 24-летний гражданин одной из стран Ближнего Востока пытался уничтожить технологическое оборудование опорной электроподстанции. Для этого мужчина вылил возле оборудования несколько литров бензина и пытался поджечь его.
Всем задержанным сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, недавно в Киеве задержали подростков, которые, пытаясь заработать легких денег, поджигали авто военных. Им грозит до восьми лет лишения свободы.
Кроме того, в Киеве осудили мужчину, который поджег военные автомобили и отделение "Укрпочты" по заказу российских спецслужб.