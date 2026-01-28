Работали на ФСБ в двух областях: СБУ разоблачила предателей, которые занимались поджогами

В частности, в Кропивницком задержали 19-летнего мужчину, который пытался поджечь здание одного из районных советов города. Он попался "на горячем" с 10-литровой канистрой бензина, которым он облил двери учреждения.

Согласно данным следствия, спецслужбы РФ завербовали фигуранта через сайт знакомств. Он познакомился с "девушкой", которая предложила встретиться, однако позже мужчина получил сообщение, что ее якобы похитили и для освобождения "знакомой" он должен сжечь райсовет.

Похожая схема сработала еще с одним жителем областного центра - 21-летним безработным, который по указанию ФСБ пытался сжечь отделение Укрпочты. Его тоже задержали на месте преступления, когда злоумышленник облил бензином и поджег входные двери и оконный ролет заведения.

Фото: задержанные агенты ФСБ (t.me/SBUkr)

Кроме того, в Черновцах 24-летний гражданин одной из стран Ближнего Востока пытался уничтожить технологическое оборудование опорной электроподстанции. Для этого мужчина вылил возле оборудования несколько литров бензина и пытался поджечь его.

Всем задержанным сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога).

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.